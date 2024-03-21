拉闊音樂會丨梁業自肥與Gin Lee拖手合唱　馮允謙突破潛能與Jeremy舞功

▲ 《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》

《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》在昨晚（3月20日）於香港會議展覽中心舉行。是次《拉闊音樂會》以「LAVA」（熔岩）為主題，4位參與音樂會的歌手包括：梁業（Fatboy）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）及李駿傑（Jeremy）。

今次也是他們首次同台合作，互相激發內在潛能，打造出舞火山林的音樂舞台，為觀眾上演儼如火山爆發般的澎湃華麗演出。

拉闊音樂會｜Gin Lee馮允謙肥仔李駿傑拍宣傳片爆火花 Fatboy嘟嘴瘦面Jeremy騷冷笑話功力

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跳唱潛能一觸即發

Fatboy、Gin Lee、Jay Fung、Jeremy四位主角態度十足的以Imagine Dragons的《BELIEVER》為音樂會揭開序幕，表明人人均潛能無限，不應輕易被定義。

隨後，4人以《IDK》、《Phat N Fresh》、《Fever》，以及《入場人士注意》medley展現四人的跳唱潛能，將現場的氣氛推往首個高峰。

Gin Lee繼續以新作《Diff.》展現態度，落力跳唱為粉絲帶來驚喜！近年落力挑戰跳唱的Gin Lee更與Fatboy一同演繹《DUM DUM》，一同唱出「肯定就是你！」，實現Fatboy騷前的願望。

Fatboy再聯同另一位「跳舞擔當」Jeremy挑戰跳唱盧瀚霆的《ON》，二人的表演炸爆舞台；最令人驚喜的是Jay Fung擺脫斯文形象，聯同Fatboy化身不羈壞男孩表演《Lady Killa》，令人耳目一新。

最後，Jay Fung亦與Jeremy以誘人舞姿，大跳極度曖昧的《CLOSER》，瞬間讓全場氣溫急升。連串勁歌熱舞，各自爆發不同潛能並炸裂舞台，瞬間燃點全場氣氛。

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情感板塊移動

一連串的快歌過後，四人移動情感板塊，展現起落的人生及人的各種面貌。人有不同的面向，常常遊走在黑與白、善與惡之間，演繹《半》時，Gin Lee化身Jeremy的另一半，二人於枱上以性感舞姿跳唱，展示出人的不同渴望及不同面貌。

美麗和哀愁或許是共生，每個故事的結局都難以估計，Gin Lee與Jay Fung以《後人類的美麗與哀愁》及《月球下的人》唱出對愛情的渴望、由思念往事衍生的孤獨感及淡淡哀愁。

Jay Fung的《一步一悔過》詮釋了愛情未能迎來大團圓結局的遺憾；愛情路上總有一個人令你牽腸掛肚，二人深情合唱Calum Scott的《You are the reason》，帶出那份思念，提醒樂迷要珍惜當下。

二人以多首歌曲帶出從一段愛情從認識到相戀的過程，只可惜一段情感爆發後，未必一定能得到好結果。最後只剩下Gin Lee演繹《給缺席的人唱首歌》，以感情關係中的「缺席」來終結這段的情感爆發。

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Fatboy「自肥」與Gin Lee甜蜜拖手

Fatboy以最新作品《Homework》展現聲音柔軟性感的一面，唱出對愛的渴望及為愛而努力的精神。現實有時就如Gin Lee與Jay Fung剛演繹的愛情故事般不盡如人意，《雙雙》則帶出錯過了感情的遺憾。

走出現實，Fatboy引領觀眾進入他幻想中的粉紅泡泡愛情劇場，「自肥」與Gin Lee手拖手合唱最甜情歌《勾手指尾》，讓整個會展充斥甜蜜氣氛。可是，這一切都是屬於Fatboy的想像，現實的他卻是哀傷情歌王子，獻唱《塚。愛》，來結束他甜甜的愛情幻想，獨自走出悲情故事。

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Jeremy展現慾望爆發

不同的慾望亦能引導人類爆發潛能，Jeremy以《九》探討人性善惡，並首度現場演繹全新派台歌《唯美本尊》！唱畢極具個人特色的妖艷風作品，Jeremy以搖滾曲風唱出存在於內心的野獸，挑戰Jay Fung的《因愛之罪名》，帶出內心的充滿無限慾望。

思考內在潛能和慾望是人人皆思考的課題，Jay Fung便以未曝光新作《Jay Fung儀態訓練學院》唱出內心掙扎及撕裂，引領觀眾思考。其後他與Jeremy合唱出《阿波羅》，勉勵樂迷經歷黑暗過後，總會見到曙光。

情緒和慾望爆發後，總要平靜下來整頓思緒，Jay Fung、Gin Lee、Jeremy分別帶來《在最好的時間做最好的你》、《自我感覺還好》、《哭泣健康指南》及《企好》，希望樂迷無論有什麼經歷，亦能一同整理好情緒，在生活上重新出發，重整旗鼓為下個爆發作準備。

▲ Jeremy首度演繹出最新作品《唯美本尊》

信自己也有爆發可能

音樂會尾段，Fatboy率先跳唱《Jap Jap》帶動全場氣氛！4位主角一同大跳Twins的《著睡衣跳舞》，與觀眾大開派對，以輕快歌曲寄語樂迷要好好生活。

緊接演繹《獨角獸之戀》、《Dear MaMa》、《收到收到》及《剛好》，透過一連串輕快節奏的medley，希望樂迷一同於生活之中爆發內在的潛能。最後，他們合唱《A New Day》，將信念和正能量傳遞給每一位入場觀眾，並為是次拉闊音樂會畫上完美句號。

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