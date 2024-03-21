撞到正丨泳兒落區宣傳新歌　預告「加碼」快閃派利是

▲ 泳兒即興到旺角跟網民大玩尋寶遊戲。

歌手泳兒（Vincy）日前推出新歌《撞到正》，為宣傳歌曲，Vincy跟網上平台即興到旺角跟網民大玩尋寶遊戲。遊戲規則十分簡單，Vincy去到遊戲地點後，便會於自己IG公佈「尋寶」的時間及地點等消息，然後便等待「有緣人」，當「有緣人」見到Vincy時，只要說出「暗號」：「我撞到正泳兒，你真係好鬼正。」便可以得到一百元的利是一封。

尋寶遊戲共三場，早前已於旺角進行第一場，短短半小時，Vincy手中三十封利是便一派而盡，反應熱烈。

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開心派錢

經過第一場遊戲，Vincy笑說感受到大家非常現實，「全部都係為咗錢過嚟，我首歌係講人比鬼更可怕，原來係真嘅，全部都係貪錢鬼，哈哈。本身諗住宣傳隻歌，但係大家一嚟到，我問佢哋搵邊個，佢哋就話：『搵錢。』笑死我。不過最緊要大家開心，攞完錢之餘都碌吓我隻新歌《撞到正》。」

除此之外，Vincy亦希望大家要「留心聽書」，「我喺IG story寫到咁大個字嘅口號，係要講：『我撞到正泳兒，你真係好鬼正。』但係好多都係冇留心睇啲文字，全部講錯晒，哈哈，不過唔緊要啦，志在參與，我哋都有畀獎。」

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金額將會提升

而接下來的第二及第三場分別於星期五（22日）及星期日（24日）進行，問到如何部署兩場遊戲，Vincy坦言因為金額將會提升，所以她要堅守遊戲規則，一定要說對暗號才派發獎金，「我唔可以咁心軟，同埋難道會提升，我自己都諗吓有啲乜嘢難題去問大家，因為聽聞呢個平台平時啲遊戲係好難玩，所以我要提醒大家如果要拎錢嘅話，就要留心睇吓我哋嘅遊戲規則啦。」

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