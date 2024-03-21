【乙型肝炎】中大：一款乙肝藥增長者骨折風險　呼籲選藥時考慮長者身體狀況

▲ (中大醫學院提供)

中大醫學院的最新研究分析本港逾四萬名 60 歲或以上乙型肝炎患者數據，比較兩種抗病毒藥物恩替卡韋（ETV）和富馬酸替諾福韋（TDF）後出現骨折的風險。

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研究發現，患者在接受 TDF 治療超過兩年後，骨折風險明顯較接受 ETV 治療的患者高。團隊建議醫生處方乙肝藥物時，應更全面考慮患者的身體狀況，同時亦提供了預防長者骨折的建議。研究結果已於國際醫學期刊《肝病學雜誌》（Journal of Hepatology）發表。

中大研究團隊，運用醫院管理局的電子健康數據庫「臨 床醫療數據分析及報告系統（CDARS）」，分析 41,531 名在 2008 年至 2022 年間服用抗 病毒藥 ETV 或 TDF、60 歲或以上慢性乙肝患者的數據，由患者開始服用抗病毒藥起追蹤他們八年的健康狀況，比較兩個組別的骨折風險。結果發現，TDF 組別的患者在服藥 超過兩年後，骨折發生率明顯較 ETV 組高。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風表示，，服用 ETV 或 TDF 抗病毒藥的乙肝患者在治療開始的首兩年出現骨 折的發生率相若。但服藥逾兩年後，服用 TDF 患者骨折發生率的增幅明顯較大，八年後 的累積發生率更高出五成。對70 歲或以上患者進行同樣分析，同樣可見 TDF 治療會 帶來較高的骨折風險。

威爾斯親王醫院內科腸胃及肝臟專科醫生黎梓滔表示，建議醫生處方乙肝藥物時，應更全面考慮 年長患者的身體狀況。新一代抗病毒藥磷丙替諾福韋（Tenofovir Alafenamide，簡稱 TAF）會較適合腎病及骨質疏鬆症患者服用。

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責任編輯：陳展棋