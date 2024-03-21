【天氣預測】天文台料今年5至8個熱帶氣旋襲港　平均氣溫較正常高

▲ 天文台預計今年風季有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內。(朱永倫攝)

2023年是全球有記錄以來最暖的一年，香港更遭遇500年一遇世紀大暴雨。天文台台長陳栢緯今日（21日）預告，本港風季料於6月或之後開始，約5至8個熱帶氣旋將進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多；今年全年平均氣温亦相信較正常高，很大機會列入歷年最熱10大榜；雨量接近正常，但仍有機會受暴雨影響。

去年共有5個熱帶氣旋令天文台需發出熱帶氣旋警告信號，稍少於長期年平均的約6個。陳栢緯指，厄爾尼諾今年料繼續減弱，拉尼娜或在下半年開始發展，綜合上述情況、氣候模式預報等指標，預計今年6月或之後踏入風季，10月或之後結束，期間有約5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，較正常值4至7個，屬正常至偏多。

他續指，相關熱帶氣旋強度較難預測和掌握，但隨着氣候變化，較強的熱帶氣旋比例會增加；而今年全年雨量預計接近正常，介乎2100至2700毫米，但仍有機會受暴雨影響。

陳栢緯稱，天文台會進一步加強惡劣天氣下的訊息發放，在黑色暴雨警告信號生效期間，每小時進行簡報，向公眾提供最新天氣資訊；下半年亦會推出「月預報」，預報月平均溫度和總雨量等級；大帽山天氣雷達更剛完成更換，並即將投入業務運作，監察各類惡劣天氣，包括雷暴、暴雨和熱帶氣旋等。

他強調天文台會繼續緊貼全球氣象預測最新發展，利用先進科技監察和預報惡劣天氣。

被問到去年熱帶氣旋「小犬」曾令天文台發出9號風球，惟由8號轉9號的預警時間只有15分鐘，令部分市民無法趕搭尾班車，陳栢緯說當天文台發出8號風球，代表香港天氣已較差，熱帶氣旋位置或強度有些微差別都會造成很大影響，市民應留在安全地方，但明白市民期望能盡早獲得預警信息，天文台會「盡量去做」，期望滿足市民需要。

▲ (朱柏倫攝)

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記者：梁薾心