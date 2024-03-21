【MIRROR追星】公餘追捧IAN陳卓賢　房署署長：我覺得好自然啫

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【MIRROR／陳卓賢／房屋署／公屋／IAN／榜樣】房屋署署長羅淑佩是男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲，多次被捕捉到她公餘追星。

MIRROR成員獲大批粉絲支持，羅淑佩接受恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問，大方分享追星原由。她表示，不解為何說出自己喜歡Ian，大家會覺得奇怪，

一個好似我咁嘅年紀、做我呢啲工嘅人，原來好似唔係好應該鍾意一個年輕啲嘅香港歌手？係咁㗎咩？

羅淑佩表示，自己喜歡Ian陳卓賢、一個歌手或「小朋友」，是因為其有獨特及值得欣賞的地方，讚Ian除唱功了得，亦安全駕駛。

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IAN陳卓賢值得欣賞

羅淑佩接受訪問時，被問到平時如何減壓。她就指看演唱會是其中一個方法，又坦言不解，為何不告訴他人自己喜歡哪一個明星，「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知我係邊個嘅咩。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、陳百強或者Beyond，我鍾意佢地又係係人都知 。」

咁點解到而家，我幾十歲嘅時候，鍾意Ian，點解講出黎好似發現新大陸，點解好似咁奇怪嘅？

係咁㗎咩？唔係一向都講俾人聽，我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟齊晒，所以我覺得好自然啫。

Ian《地球上的最後一朵花》大推

羅淑佩指，自己喜歡一位歌手並會說出來，是因為其有獨特之處或值得欣賞的地方，認為年輕歌手除了唱功好或聲色藝方面做得好外，也要向社會傳遞正面訊息且作為榜樣。

Ian的《地球上的最後一朵花》，她推薦大家聆聽，指歌曲講述即使世界上只有一朵花或你認為自己是孤花時，其實也可以有生命力、可以成長，提到其有朋友或者部分年輕人有時會認為沒有人了解自己、好像生長在一個孤獨的地方，

但唔緊要嘅，其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。

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責任編輯：TOPick港聞組