金像獎2024丨最佳導演及新晉導演候選人造型照曝光　吳煒倫簡君晋卓亦謙同時兩項導演提名

▲ 「第四十二屆香港電影金像奬」最佳導演候選人。

年度華語影壇盛事「第四十二屆香港電影金像奬」將於4月14日假香港文化中心舉行，主辦機構香港電影金像獎協會（大會）在今日（3月21日）發放榮獲提名本屆「最佳導演」及「新晉導演」候選人的獨立造型照。

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▲ 祝子嫣

本屆金像奬入圍「最佳電影」包括《白日之下》、《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》，5部佳作的導演——《白日之下》的簡君晋、《年少日記》的卓亦謙、《命案》的鄭保瑞、《金手指》的莊文強及《毒舌大狀》的吳煒倫（次序依照提名名單排列）同獲提名「最佳導演」。

此外，簡君晋、卓亦謙及吳煒倫更同時入圍本屆「新晉導演」，將與執導《但願人長久》的祝紫嫣及執導《第八個嫌疑人》的李子俊競逐此項殊榮。

▲ 李子俊

簡君晋《白日之下》今屆最多提名

簡君晋自編自導的《白日之下》獲得本屆16項金像獎提名，為各片之冠。

此片改編自真人真事，經歷5年時間籌備及拍攝，將香港殘疾院舍監管問題與院友的非人生活呈現大銀幕。簡君晋除角逐「最佳導演」及「新晉導演」外，亦與此片的編劇拍檔唐翠萍及李卓風一起候選「最佳編劇」。

▲ 簡君晋

卓亦謙《年少日記》探討家庭問題

緊隨《白日之下》獲得本屆12項金像獎提名的《年少日記》，導演卓亦謙以親身經歷友人的輕生事件，透過電影探討家庭生活壓迫和學生自殺等問題。

他首執導演筒即憑藉此片在去年的台灣「金馬獎」捧回「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」兩個獎座，再於剛舉行完畢的「第17屆亞洲電影大獎」和「2023年度香港電影導演會年度大獎」獲頒「最佳新導演」殊榮，連環獲獎為他角逐金像獎「最佳導演」及「新晉導演」打下強心針。

卓亦謙在本屆亦同時獲提名「最佳編劇」，以及與剪接師陳曉進一起候選「最佳剪接」，個人合共獲得4項提名，是本屆候選者中之最。

▲ 卓亦謙

吳煒倫《毒舌大狀》票房稱霸

吳煒倫同樣是首次執導便成為金像獎「雙料導演」候選人，本屆他同時入圍「最佳編劇」，個人共獲3項提名。

他多年來以編劇身份參與電影創作，晉升導演後首部作品為自編自導的《毒舌大狀》。此片甫上畫即大收旺場，累計逾億港元收入，是香港電影史上首部突破億萬票房的港產鉅片。

▲ 吳煒倫

莊文強《金手指》改編貪污詐騙案

相對於幾位新晉導演在金像奬初試啼聲，金像奬常客莊文強在過去二十屆已榮獲「新晉導演」及「最佳導演」獎各一次，並且3次取走「最佳編劇」獎座，成績斐然。

今屆他憑有12項提名、改編自80年代最轟動貪污詐騙案的3億5千萬港元鉅製《金手指》第5度提名「最佳導演」及第10次角逐「最佳編劇」獎，聲勢奪人。

▲ 莊文強

鄭保瑞《命案》集合懸疑驚悚警匪元素

鄭保瑞以集合懸疑、驚悚及警匪元素的作品《命案》榮獲提名「最佳導演」，他在剛舉行的「2023年度香港電影導演會年度大獎」憑本片獲業界同行肯定頒發「最佳導演」獎。

鄭保瑞如能在今屆金像奬再下一城，將會是他繼入圍第三十二屆及第四十屆金像獎後首度獲封為「最佳導演」。

▲ 鄭保瑞