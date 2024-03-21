【2元乘車優惠】議員倡每月設1,000元交通上限　優惠轉為4元或5元

▲ 勞福局料2024/25年度需向參與「二元乘車優惠計劃」的公共交通營辦商補貼約60.1億元。（資料圖片）

《財政預算案》提到政府會檢視「二元乘車優惠計劃」運作模式。勞福局局長孫玉菡透露，政府會向參與計劃的公共交通營辦商發還少收車或船費收入的開支，相關款項預算開支料在2024/25年度達60.1億元，即增約5成。

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選委界議員陳紹雄建議，計劃應考慮每月設上限，例如每月所使用的車費原價超過1,000元，便不再享受優惠。此外，他亦指坊間有建議，計劃可「打個折頭」，或限制每月乘車次數。惟他指出，這些建議背後都有成本效益的問題，例如一人可以持有多張八達通，現階段難以執法。

選委界議員管浩鳴則建議，公營機構應盡其社會責任，負擔對長者的乘車優惠，如地鐵並沒有上限，最多「啲人滿啲、鬆啲」，非繁忙時間理論上運力可以承受，又指「收唔收錢啲人都係咁搭法」。

他續稱，政策已實行多年，再加上受疫情影響，經濟尚未完全復甦，有必要再作檢討。而與計劃推出時相比，車費已增加超過30%，認為永遠2元乘車優惠未必可行。他建議，可將優惠轉為4元或5元，而公營機構亦應伸出援手。

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記者：黃穎津