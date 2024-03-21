  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 18:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拼經濟】陳茂波：基本法23條立法後　營商環境更穩定

政治 16:46 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

中國紡織工業聯合會、東盟紡織工業聯盟、香港紡織業聯會、香港紡織商會簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

中國紡織工業聯合會（中紡聯）、東盟紡織工業聯盟（東紡聯）、香港紡織業聯會及香港紡織商會今日簽署合作備忘錄。財政司司長陳茂波出席致辭時指，近年國際貿易格局有變，須及時應對部署；香港在《基本法》23條立法後，營商環境更穩定，社會可以集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

陳茂波提到，目前在珠三角和長三角有5萬多家中型生產企業，不少有海外業務，部分製造工序都有需要「走出去」，過程為香港帶來新機遇，透過提供高效的高增值服務，香港可為企業和廠商的跨國業務，創造更高價值。

陳祖恒：業界樂意擔「前鋒」

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示，業界樂意擔起「前鋒」角色，強化香港的「門戶」功能，推動香港建構成跨國供應鏈管理中心，未來業界亦會與東盟有更多交流合作，講好香港故事，甚至再「連線」其他一帶一路國家，提升新質生產力，開拓更多商機。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：戴朗希

相關文章

【港研民調】財爺陳茂波評分續居正副司長榜首　楊潤雄跌分最多
16:29 2024/03/15
【港研民調】財爺陳茂波評分續居正副司長榜首　楊潤雄跌分最多
【創科發展】陳茂波：香港在人工智能、數據產業等有獨特優勢　政府未來會好好發展
18:05 2024/03/16
【創科發展】陳茂波：香港在人工智能、數據產業等有獨特優勢　政府未來會好好發展
【財爺網誌】陳茂波︰本周再迎20間重點企業　連同首批創造逾1.3萬個就業機會
16:33 2024/03/17
【財爺網誌】陳茂波︰本周再迎20間重點企業　連同首批創造逾1.3萬個就業機會
【香港經濟】港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六舉行　陳茂波：力求2至3年内恢復收支平衡
21:37 2024/03/19
【香港經濟】港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六舉行　陳茂波：力求2至3年内恢復收支平衡

你可能感興趣

【港研民調】財爺陳茂波評分續居正副司長榜首　楊潤雄跌分最多
16:29 2024/03/15
【港研民調】財爺陳茂波評分續居正副司長榜首　楊潤雄跌分最多
【創科發展】陳茂波：香港在人工智能、數據產業等有獨特優勢　政府未來會好好發展
18:05 2024/03/16
【創科發展】陳茂波：香港在人工智能、數據產業等有獨特優勢　政府未來會好好發展
【財爺網誌】陳茂波︰本周再迎20間重點企業　連同首批創造逾1.3萬個就業機會
16:33 2024/03/17
【財爺網誌】陳茂波︰本周再迎20間重點企業　連同首批創造逾1.3萬個就業機會
一帶一路 陳祖恒 陳茂波 香港 國際集團 服務 東盟 立法會 貿易 廿三條立法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

削胃危機｜40歲男齋啡當水飲　日飲1公升心胸突刺痛致腸胃潰瘍【附咖啡因過量6大徵狀】
削胃危機｜40歲男齋啡當水飲　日飲1公升心胸突刺痛致腸胃潰瘍【附咖啡因過量6大徵狀】