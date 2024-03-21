【拼經濟】陳茂波：基本法23條立法後　營商環境更穩定

▲ 中國紡織工業聯合會、東盟紡織工業聯盟、香港紡織業聯會、香港紡織商會簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

中國紡織工業聯合會（中紡聯）、東盟紡織工業聯盟（東紡聯）、香港紡織業聯會及香港紡織商會今日簽署合作備忘錄。財政司司長陳茂波出席致辭時指，近年國際貿易格局有變，須及時應對部署；香港在《基本法》23條立法後，營商環境更穩定，社會可以集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。

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陳茂波提到，目前在珠三角和長三角有5萬多家中型生產企業，不少有海外業務，部分製造工序都有需要「走出去」，過程為香港帶來新機遇，透過提供高效的高增值服務，香港可為企業和廠商的跨國業務，創造更高價值。

陳祖恒：業界樂意擔「前鋒」

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示，業界樂意擔起「前鋒」角色，強化香港的「門戶」功能，推動香港建構成跨國供應鏈管理中心，未來業界亦會與東盟有更多交流合作，講好香港故事，甚至再「連線」其他一帶一路國家，提升新質生產力，開拓更多商機。

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記者：戴朗希