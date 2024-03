香港藝術3月｜海港城變身戶外藝術迷宮　法國藝術家首個個人畫展登場

▲ 著名法國藝術家 Camille Walala 聯同海港城推出三大彩色公共藝術企劃。(海港城提供)

適逢「香港藝術三月」,海港城邀請到著名法國藝術家 Camille Walala 舉辦「Planet Walala @海港城」彩色公共藝術企劃,推出三大項目,以不同形式與公眾互動,為香港注入更多色彩及活力。

海港城在飽覽維港景緻的海運觀點為市民及旅客帶來高 3 米、闊 6.5 米的香港首個城市標誌「Now You See It Now You Don’t」作長期展出,打造藝術打卡新地標,同時更設置 Camille 的首個戶外迷宮藝術裝置「A-MAZE」,讓大家在 3,500 平方呎的七彩迷宮內探索及遊玩。另外,在海港城美術館會舉辦 Camille 首個個人畫展「Metropolis」,展出 12 幅全新抽象藝術畫,創作靈感均來自香港及世界各地的獨特建築風格及生活文化。

▲ 在海港城美術館舉辦首個個人畫展,比過往的作品有更多層次,呼應著香港的高密度建築。(海港城提供)

海港城特意邀請 Camille Walala 設計香港首個城市標誌「Now YouSee It Now You Don’t」,以外國遊客的身份、藝術家的角度、設計師的目光,勾劃出她眼中香港的輪廓。「HONG KONG」城市標誌高 3 米、闊 6.5 米,以維港的海藍為主調,再融合了 Camille 標誌性的鮮豔幾何圖案。呼應香港密密麻麻的高樓大廈,整個標誌由多個高高低低的幾何圖案重疊而成,更融入香港建築特色如紙皮石等,多角度呼應香港城市景觀。

在海運觀點平台,Camille Walala 將觀景台變身為戶外藝術迷宮「A-MAZE」,以高飽和度的彩充斥整個空間,瞬間脫離出城市的石屎森林,極具視覺衝擊。A-MAZE 既是藝術裝置,亦是充滿活力的玩樂設施和公共休憩空間,不論男女老幼,總會找到一個自己的小天地。

小朋友可以在迷宮中穿梭玩樂;情侶們可以在七彩幾何圖案前打卡放閃;裡裡外外更設有休憩地方讓大家悠閒地欣賞維港景色。3,500 平方呎的藝術迷宮以維港的海藍和紫色為主調,並配以鮮艷的立體幾何圖案所組成。

▲ Camille Walala 設計香港首個城市標誌,融入香港建築特色,多角度呼應香港城市景觀。(海港城提供)

Camille特意加入柔和的色調作搭配,例如薄荷綠、紫丁香和柔和橙,以配合香港景致。有別於傳統迷宮,不同高度的牆壁都設有大大小小的開口和窗戶,讓大人和小朋友可以在層層的迷宮內窺探及自由走動,增強人與人在迷宮內的互動。

法國藝術家Camille Walala在海港城美術館舉辦首個個人畫展「Metropolis」,以她擅長的Tribal-pop 風格及強烈的幾何元素手繪出 12 幅全新畫作。展覽命名為「大都會」是因為 Camille 的創作靈感來自世界各地的建築物,從紋理和細節到建築外形汲取養份,再融合成為新畫作,就如熔爐一樣,把城市中的建築美學匯聚一起。Camille 亦有從香港的建築和活力攝取靈感,在繪畫的過程中加入全新的創作方向,比過往的作品有更多層次,密度更高,呼應著香港的高密度建築;同時使用更多顏色作畫,緊扣著香港五光十色的能量。

▲ 「A-MAZE」有別於傳統迷宮設有大大小小的開口和窗戶,讓大人和小朋友可以迷宮內窺探,增強人與人之間的互動。(海港城提供)

INFO

香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」

日期:2024 年 3 月 21 日起展出

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:海港城海運觀點

藝術迷宮裝置「A-MAZE」

日期:2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:海港城海運觀點平臺

Camille Walala 個人畫展「Metropolis」

日期:2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日

時間:上午 11 時至晚上 10 時

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階 207 號舖)

記者:傅承嘉