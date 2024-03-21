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香港藝術3月｜海港城變身戶外藝術迷宮　法國藝術家首個個人畫展登場

休閒消費 17:21 2024/03/21

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著名法國藝術家 Camille Walala 聯同海港城推出三大彩色公共藝術企劃。（海港城提供）

適逢「香港藝術三月」，海港城邀請到著名法國藝術家 Camille Walala 舉辦「Planet Walala @海港城」彩色公共藝術企劃，推出三大項目，以不同形式與公眾互動，為香港注入更多色彩及活力。

海港城在飽覽維港景緻的海運觀點為市民及旅客帶來高 3 米、闊 6.5 米的香港首個城市標誌「Now You See It Now You Don’t」作長期展出，打造藝術打卡新地標，同時更設置 Camille 的首個戶外迷宮藝術裝置「A-MAZE」，讓大家在 3,500 平方呎的七彩迷宮內探索及遊玩。另外，在海港城美術館會舉辦 Camille 首個個人畫展「Metropolis」，展出 12 幅全新抽象藝術畫，創作靈感均來自香港及世界各地的獨特建築風格及生活文化。

在海港城美術館舉辦首個個人畫展，比過往的作品有更多層次，呼應著香港的高密度建築。（海港城提供）

海港城特意邀請 Camille Walala 設計香港首個城市標誌「Now YouSee It Now You Don’t」，以外國遊客的身份、藝術家的角度、設計師的目光，勾劃出她眼中香港的輪廓。「HONG KONG」城市標誌高 3 米、闊 6.5 米，以維港的海藍為主調，再融合了 Camille 標誌性的鮮豔幾何圖案。呼應香港密密麻麻的高樓大廈，整個標誌由多個高高低低的幾何圖案重疊而成，更融入香港建築特色如紙皮石等，多角度呼應香港城市景觀。

在海運觀點平台，Camille Walala 將觀景台變身為戶外藝術迷宮「A-MAZE」，以高飽和度的彩充斥整個空間，瞬間脫離出城市的石屎森林，極具視覺衝擊。A-MAZE  既是藝術裝置，亦是充滿活力的玩樂設施和公共休憩空間，不論男女老幼，總會找到一個自己的小天地。

小朋友可以在迷宮中穿梭玩樂；情侶們可以在七彩幾何圖案前打卡放閃；裡裡外外更設有休憩地方讓大家悠閒地欣賞維港景色。3,500 平方呎的藝術迷宮以維港的海藍和紫色為主調，並配以鮮艷的立體幾何圖案所組成。

 Camille Walala 設計香港首個城市標誌，融入香港建築特色，多角度呼應香港城市景觀。（海港城提供）

Camille特意加入柔和的色調作搭配，例如薄荷綠、紫丁香和柔和橙，以配合香港景致。有別於傳統迷宮，不同高度的牆壁都設有大大小小的開口和窗戶，讓大人和小朋友可以在層層的迷宮內窺探及自由走動，增強人與人在迷宮內的互動。

法國藝術家Camille Walala在海港城美術館舉辦首個個人畫展「Metropolis」，以她擅長的Tribal-pop 風格及強烈的幾何元素手繪出 12 幅全新畫作。展覽命名為「大都會」是因為 Camille 的創作靈感來自世界各地的建築物，從紋理和細節到建築外形汲取養份，再融合成為新畫作，就如熔爐一樣，把城市中的建築美學匯聚一起。Camille 亦有從香港的建築和活力攝取靈感，在繪畫的過程中加入全新的創作方向，比過往的作品有更多層次，密度更高，呼應著香港的高密度建築；同時使用更多顏色作畫，緊扣著香港五光十色的能量。

「A-MAZE」有別於傳統迷宮設有大大小小的開口和窗戶，讓大人和小朋友可以迷宮內窺探，增強人與人之間的互動。（海港城提供）

INFO
香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」
日期：2024 年 3 月 21 日起展出
時間：上午 10 時至晚上 10 時
地點：海港城海運觀點

藝術迷宮裝置「A-MAZE」
日期：2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日
時間：上午 10 時至晚上 10 時
地點：海港城海運觀點平臺

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Camille Walala 個人畫展「Metropolis」
日期：2024 年 3 月 21 日至 4 月 21 日
時間：上午 11 時至晚上 10 時
地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階 207 號舖）

記者：傅承嘉

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