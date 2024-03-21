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沉默殺手｜41歲男頭部突然劇痛不醒人事揭腦出血　醫生：7類人極高危

都市病 17:44 2024/03/21

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【頭痛/昏迷/腦出血//腦中風/腦內動脈瘤破裂/沉默殺手/高危】突然出現頭部劇痛要小心！台灣一名41歲美術老師，平日身體無異樣，惟某日收工到家後忽然出現頭部劇痛，躺床上休息後昏迷不醒。妻子發現急送院，醫生經檢查後發現其腦內動脈瘤破裂，誘發廣泛性腦出血，情況極危急。醫生強調指，腦動脈瘤往往於破裂後才被發現，可謂中年族群的「沉默殺手」，當中更有7類人極為高危，建議應及早進行腦部檢查。

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光田綜合醫院神經外科劉善傑醫生憶述相關病例時指，上述病人王先生平日生活規律，其妻子亦強調對方發病前身體都沒有任何異樣，僅偶爾感冒到診所或醫院測血壓時，血壓經當飆升至160以上，但因為工作及生活忙碌亦未有為意。

發病當日，王先生下班回家後突然感到一陣劇烈頭痛，躺到床上後便昏迷不醒。妻子發現後隨即將其送院搶救，醫生經檢查證實王先生因腦內動脈瘤破裂，造成廣泛性腦出血，昏迷指數僅有3分，經過一輪腦部手術清除血塊，並進行了腦血管瘤栓塞手術，成功救回一命。術後王先生僅較易出現頭暈情況，未見太嚴重的後遺症，令王太鬆了一口氣。

腦動脈瘤死亡率極高

劉醫生解釋指，腦動脈瘤一般位於腦部血管分岔處或血管側邊，患處會出現不正常鼓起，如同一個小囊泡，一旦破裂便會引發出血性腦中風，死亡率極高、非常危險。王先生動脈瘤位於前大腦交通動脈，約有2厘米大小，幸而救治及時才得以順利恢復，不容忽視。

醫生亦強調，目前治療腦動脈瘤技術已非常先進，以王先生手術為例，可由鼠蹊部置入微導管到服內，再放置白金線圈栓塞動脈瘤，過和毋須開服即可進行治療。加上清除血塊的手術亦屬微創手術，因此事後傷口細小，可加速病人恢復速度。

拆解7大高危人士

劉醫生續指，腦動脈瘤破裂前並沒有任何症狀，往往於事發後才會被發現，而下述7類人屬高危族群，因此又被稱為中壯年族群「 沉默殺手」，建議大家假如屬於高危人士，可以考慮進行腦部磁力共振掃描(MRI)，如有需要，醫生亦會安排進行血管造影檢查，確認是否出現動脈瘤，及早預防及治療：

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腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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