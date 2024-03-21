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【保護兒童】去年逾900宗針對學生裸聊勒索及援交騙案　蕭澤頤籲各界合力打擊

社會 16:49 2024/03/21

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警方保護兒童免受網絡性罪行威協研討會，警務處處長蕭澤頤。(曾耀輝攝)

警務處今日（21日）舉行「保護兒童免受網絡性罪行威脅」跨專業研討會，警務處處長蕭澤頤表示，近年兒童被網友色情勒索、詐騙等的案件越來越多，形容年青一代正面對嚴峻的網絡性威脅，稱要有效幫助兒童預防和打擊網絡性威脅，需要各界齊心合力，以跨專業的方法解決問題。

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蕭澤頤表示，警方錄得的科技罪案數字，由2014年的6778宗，增加至2023年的34112宗，佔整體罪案超過3成半，升幅近5倍。他指，近年兒童被網友色情勒索、詐騙，甚至性侵的案件越來越多，去年涉及「裸聊勒索」和「援交騙案」的案件中，有超過900宗案件是針對學生，佔這兩類案件的2成。與兒童的網絡活動有關的性罪行案件亦呈上升趨勢，去年案中最小的受害者只有9歲，形容年青一代正面對嚴峻的網絡性威脅。

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蕭澤頤指，研討會促進了不同專業之間的合作，為維護兒童的安全和福祉而努力，希望達到「一加一大於二」的效果。他又指，為針對各類科技罪案，警務處一直投入大量資源，推出了多項措施，包括「守網者網站」、「防騙伺服器」，以及「保護兒童網絡應用程式」和各類適合兒童的防罪繪本及動畫，稱要有效幫助兒童預防和打擊網絡性威脅，需要各界齊心合力，從多方面了解整體情況，以跨專業的方法解決問題。

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記者：吳穎嵛

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