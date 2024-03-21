TVB小花丨陳嘉慧首公開女兒正面照 透露成功順產感謝老公支持陪伴
娛樂 17:01 2024/03/21
TVB小花陳嘉慧日前在社交網宣布誕下女兒的喜訊，正式「升呢」人母！不過最好笑初時她搞錯BB磅數，將「3.073kg」寫成「3.73kg」。
囡囡正面照曝光
今日（21日）陳嘉慧再發文甫出囡囡的正面照，非常可愛，見她捉住女兒小手，母愛滿瀉，之後她又晒與老公合照，認真甜蜜。
她又發文透露自己成功順產，並感謝老公的陪伴支持，又指很開心女兒選擇了他們當父母，感到非常幸福。
全文如下：
「Hello BB👶🏻終於等到你出世啦💕
喺一個好漫長10日住院內，
原本可能會食全餐直到可以順產🥺
將冇可能變有可能💪🏻
多謝你哋同我一齊堅持努力🫡
每一日都俾咗好多鼓勵我💪🏻
當然唔少得我嘅xiabb老公啦❤️
陪足我10日醫院，日日陪我行樓梯
晚晚幫我按摩🥰 love u😘 #係要撒下狗糧嘅🤭
雖然個過程係痛苦😂
但係結果係好～甜蜜💖
多謝你揀咗我地做你daddy mammy !
餘生請多多指教喔bb 👶🏻💖
#全家總動員支持
#幸福
#mylove
#一生完即收到花花好開心
#多謝我嘅朋友們
#係愛啊」
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撰文 : TOPick柴犬出動