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著數優惠｜星巴克送狗狗咖啡Puppuccino　經戶戶送訂29間分店套餐外買自取即可

休閒消費 17:07 2024/03/21

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熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

經戶戶送向29間星巴士訂餐，送你狗狗咖啡Puppuccino，主人寵物一齊chill。（食店提供）

踏入4月，國際寵物日即將來臨，是時候為各位毛孩精心準備特別驚喜。由4月11至14日，戶戶送夥拍星巴克，於指定分店為狗狗送上Puppuccino，讓你與摯愛毛孩一同享受快樂時光。

這款Puppuccino專為狗狗而設，以可供狗狗食用的鮮忌廉和雲尼拿糖漿製成，口感幼滑軟綿，帶濃郁奶香，為狗狗帶來不一樣的口感，絕對令毛孩們一試難忘。

只需於4月11至14日於戶戶送平台指定分店，訂購全日套餐並選擇外賣自取，即可獲贈Puppuccino乙杯，與狗狗歎杯啡再散步！而顧客使用戶戶送訂購並選擇外賣自取可獲8折優惠，戶戶送Plus會員更可獲75折優惠，記得到戶戶送29間星巴克指定分店下單，與狗狗分享快樂。

除此之外, 戶戶送還有更多毛孩食品精選，包括：Miam Bakery狗狗曲奇具有獨特的風格和味道，以人類食品要求製作曲奇，毛孩也能品嚐到美味的曲奇！而 Kome Kushi 推出專為毛孩而設的肉餅，當中羽衣甘藍羊肉餅、杞子鴨肉餅以及甜椒鹿肉更會為毛孩帶來更多健康選擇。

同場加映: 指定餐廳外賣自取優惠

只需於4月11至14日於戶戶送平台指定分店，訂購全日套餐並選擇外賣自取，即可獲贈Puppuccino乙杯。（食店提供）

另外，戶戶送推出全新限時優惠，顧客只需於於3月18日至4月7日於戶戶送平台指定餐廳下單並選擇外賣自取，即可獲得5折優惠。每周精選餐廳不同，即日起至3月24日的指定餐廳包括：譚仔、 Shake Shack、天仁茗茶、Outback Steakhous、居食屋「和民」以及龍城冰室 。

29 間指定星巴克分店
香港島
藍灣半島、天后英皇道 2號、堅尼地城卑路乍街、般咸道、跑馬地、赤柱廣場、數碼港4樓、鯉景灣、堅道〉    

九龍
柯士甸道、Mikiki、麗新、國際展貿中心、香港嘉里酒店、太子道西、V Walk    、又一城、Two Harbour Square。    

新界及離島
東薈城、V-City、烏溪沙、形點II、東港城、新城市廣場L1、西貢親民街、東涌東環、太古廣場106號、海之戀、北角匯。    

編輯：葉翠華

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