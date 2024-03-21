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中風｜20歲男食波餅頸動脈撕裂中風　醫生：每分鐘死200萬腦細胞

醫生診症室 17:15 2024/03/21

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20歲男食波餅頸動脈撕裂中風，醫生指每分鐘死200萬腦細胞。

【腦中風/中風/徵兆/症狀/自測/癱瘓/植物人】中風是本港第四號殺手，在2020年，香港有3,165個登記死亡個案是死於中風，當中有51.7%是男性。養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮曾接受TOPick訪問時分享案例，曾遇過一名20多歲的男生，踢波期間被球擊中頸部，導致大動脈撕裂，半邊身體無法動彈，送院後證實中風。吳醫生稱，中風是導致成年人永久傷殘的主要原因之一，若一條主幹腦血管阻塞，每分鐘會約有200萬個腦細胞死亡，而中風造成的身體機能喪失，視乎大腦受損的位置。

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吳醫生表示，腦中風可分為「缺血性中風」及「出血性中風」，約八成患者屬缺血性中風，因腦血管栓塞引致；而出血性中風俗稱「爆血管」，則由腦血管爆裂出血所導致。

中風的高危因素眾多，大多由於血管硬化、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等引起。經常捱夜、缺乏睡眠，亦會增加心血管疾病、三高的風險，間接提高中風的機率。

中風年輕化趨勢

近年中風有年輕化的趨勢，除了三高等因素，吳醫生指出，部分較年輕的中風病例，並非由於傳統因素引起，需作詳細檢查找出病因，例如畸形血管瘤、主動脈撕裂、免疫系統疾病等。他分享，曾遇過一名20多歲的男生，踢波期間被球擊中頸部，導致大動脈撕裂，半邊身體無法動彈，送院後證實中風。經過治療後，患者恢復活動能力，無須靠他人攙扶行走，但由於手腳活動能力受一定影響，加上跑步不穩定，因此未能再踢波。

中風徵狀

據衛生署資料顯示，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

一招判斷中風先兆

吳醫生稱，中風大多是突發性，不過在出現中風前，尤其是缺血性中風，約有15至20%患者曾出現小中風，而小中風的徵狀與中風相同，患者和旁人可透過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

談：病人忽然言語不清

笑：病人面部表情不協調，或嘴歪

用：半邊手腳出現麻痹、無力的情況，或走路時步履不穩

兵：當出現以上症狀，應儘早找「救兵」，報警求助

中風嚴重性

吳醫生提到，中風是導致成年人永久傷殘的主要原因之一，若一條主幹腦血管阻塞，每分鐘會約有200萬個腦細胞死亡，而中風造成的身體機能喪失，視乎大腦受損的位置。如中風發生在左腦，會影響右邊身體的活動能力，反之亦然。另外，由於大部分人的語言區在左腦，如語言區受影響，有機會引致失語。如果小腦受損，會影響患者的平衡能力；若後腦視覺區受損，則會造成半盲、視野缺損的情況。

此外，一些病人長期臥床，無法自行活動，可能會產生併發症，例如肺炎、下肢静脈栓塞，導致肺血管栓塞，亦增加其他感染風險。他又補充，由於中風會對腦部功能造成障礙，認知功能有可能因而受損，因此中風病人出現認知障礙的情況很常見。

預防中風貼士

吳醫生建議大眾定期進行檢查，監察身體狀況；恆常做運動；飲食盡量保持清淡，多菜少肉，調味應「少油、少鹽、少糖」；吸煙人士應儘早戒煙。

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責任編輯：羅嘉欣

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