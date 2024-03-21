  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 19:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關節問題｜30歲鋼管舞老師膝傷怕停工拒做手術　調查揭：近9成港人曾關節痛

醫健人物 19:10 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

現年30多歲的鋼管舞老師圓圓因為膝傷引發關節痛，但害怕停工而拒絕進行手術。

【關節痛/營養素/護膝】關節痛並非老年人才有的毛病，都市人工作忙碌、姿勢不良、運動不當等都有可能增加關節痛的風險。現年30多歲的圓圓（化名）亦是患者之一，因為膝蓋受傷而導致關節痛，但擔心做手術需要長時間休息，所以目前以保守治療為主。有營養師就表示，可透過攝取小分子蛋白質「植物雙肽蛋白」，以強化肌肉、護理關節，並推介6類常見的蛋白質食物，建議市民平日可以多加進食。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

目前任職鋼管舞老師的圓圓，大約在5年前開始接觸鋼管舞，不時為了學習新動作而令膝蓋受傷，繼而引起關節痛。最初，她認為受傷屬常事，對此不以為然，相信自己可以在數日後自行痊癒；她亦坦言自己喜歡挑戰高難度動作，加上頻繁練習，導致受傷的風險及次數增加。

3年前，圓圓成為鋼管舞老師，卻不巧遇上新冠疫情，被迫暫停教班。臨近復工時，她發現膝關節疼痛發作越發頻密，程度亦加劇，嚴重時更連腳也無法伸直，遂決定求醫。醫生為她進行檢查，結果發現她的半月板受損，並建議她接受手術治療。

點擊圖片放大
+5
+4

不過如果進行手術，術後將會需要休息一段較長的時間，圓圓擔心之後難以繼續教班，因此拒絕做手術，轉而決定選擇接受針灸、物理治療等較保守的治療方式，並在有需要時服用止痛藥。 她坦言：

這一行是「食青春飯」，如果年紀再大些，體力便有可能支撐不住，所以我現在才這麼「搏」。

對於關節受傷，圓圓就認為對心理的影響更大於生理，表示受傷時會感到非常擔心，最初甚至害怕再次練習同一個動作。香港民意研究所於今年1月29日至2月4日期間就關節問題進行問卷調查，成功訪問2,518名30歲以上的香港市民，結果發現近9成受訪者曾有關節問題，其中最常受影響的便是膝關節。調查亦指出，近6成受訪者認為關節問題最影響心情，其次依序為睡眠、支出、工作、減少外出次數，可見關節問題對身心皆有影響，甚至波及工作表現及社交。

要減少關節受損，本港骨科專科醫生袁智斌就提醒，市民注意日常生活細節，並列出影響關節健康的活動，例如「低頭族」、上落樓梯時關節正承受3倍壓力；跑步、蹲跪及跳躍時更分別承受4.5倍至7.6倍、8倍以及20倍的壓力，因此平時應格外小心，並及早加強肌肉、保護關節。他又建議，市民運動時可以選擇撞擊性較低的項目，例如游泳、單車，以及健身房內的划艇機，而年紀較大的人士則可以選擇太極等偏向靜態的運動。

另外，註冊營養師黃兆章亦指出，攝取充足的優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸等營養成分，均有助促進骨骼健康、強化肌肉及護理關節，從而提升活動能力。蛋白質的來源可以分為「動物性蛋白質」及「植物性蛋白質」，後者的脂肪含量通常較低，不易致肥。而它們的質量可按蛋白質消化修正氨基酸評分值（PDCAAS）作評估，分析標準包括：蛋白質消化率、有完整必需氨基酸，以及能夠被人體完全吸收，以1為最高分。其中，大豆的PDCAAS值相當接近1，是獲得最高分的食物之一。

除了大豆之外，他亦列出以下6種常見蛋白質食物，多攝取有助保護關節。

  • 瘦肉
  • 魚及海鮮
  • 雞蛋
  • 奶製品
  • 果仁種籽類，例如杏仁、松子、核桃、夏威夷果仁等
  • 豆類，例如大豆、鷹嘴豆、豌豆、豆腐等

黃兆章續指出，近年流行的肽（Peptide）能夠組合成蛋白質，從而促進組織、肌肉及骨骼健康。其中，植物雙肽蛋白可以令身體更快吸收，幫助肌肉合成。至於玻尿酸，他就指出它本身是人體關節及眼睛液體中的天然物質，無法透過飲食直接攝取；但就可以透過進食含鎂的食物如深綠色蔬菜，以及抗氧化食物如紅蘿蔔、藍莓等促進合成率。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳慧靈

相關文章

【KO關節痛】膝頭痛一招通氣血紓緩關節痛　李韡玲：可塗抹生薑椿花油刮痧
17:51 2021/04/24
【KO關節痛】膝頭痛一招通氣血紓緩關節痛　李韡玲：可塗抹生薑椿花油刮痧
【關節痛】秋冬轉冷小心3大痛症　體寒氣血弱者最高危【內附飲食及護理貼士】
18:50 2023/10/20
【關節痛】秋冬轉冷小心3大痛症　體寒氣血弱者最高危【內附飲食及護理貼士】

你可能感興趣

【KO關節痛】膝頭痛一招通氣血紓緩關節痛　李韡玲：可塗抹生薑椿花油刮痧
17:51 2021/04/24
【KO關節痛】膝頭痛一招通氣血紓緩關節痛　李韡玲：可塗抹生薑椿花油刮痧
【關節痛】秋冬轉冷小心3大痛症　體寒氣血弱者最高危【內附飲食及護理貼士】
18:50 2023/10/20
【關節痛】秋冬轉冷小心3大痛症　體寒氣血弱者最高危【內附飲食及護理貼士】
健康問題 醫生 營養師 養生 關節痛 治療 蛋白質 物理治療