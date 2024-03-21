關節問題｜30歲鋼管舞老師膝傷怕停工拒做手術　調查揭：近9成港人曾關節痛

▲ 現年30多歲的鋼管舞老師圓圓因為膝傷引發關節痛，但害怕停工而拒絕進行手術。

【關節痛/營養素/護膝】關節痛並非老年人才有的毛病，都市人工作忙碌、姿勢不良、運動不當等都有可能增加關節痛的風險。現年30多歲的圓圓（化名）亦是患者之一，因為膝蓋受傷而導致關節痛，但擔心做手術需要長時間休息，所以目前以保守治療為主。有營養師就表示，可透過攝取小分子蛋白質「植物雙肽蛋白」，以強化肌肉、護理關節，並推介6類常見的蛋白質食物，建議市民平日可以多加進食。

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目前任職鋼管舞老師的圓圓，大約在5年前開始接觸鋼管舞，不時為了學習新動作而令膝蓋受傷，繼而引起關節痛。最初，她認為受傷屬常事，對此不以為然，相信自己可以在數日後自行痊癒；她亦坦言自己喜歡挑戰高難度動作，加上頻繁練習，導致受傷的風險及次數增加。

3年前，圓圓成為鋼管舞老師，卻不巧遇上新冠疫情，被迫暫停教班。臨近復工時，她發現膝關節疼痛發作越發頻密，程度亦加劇，嚴重時更連腳也無法伸直，遂決定求醫。醫生為她進行檢查，結果發現她的半月板受損，並建議她接受手術治療。

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不過如果進行手術，術後將會需要休息一段較長的時間，圓圓擔心之後難以繼續教班，因此拒絕做手術，轉而決定選擇接受針灸、物理治療等較保守的治療方式，並在有需要時服用止痛藥。 她坦言：

這一行是「食青春飯」，如果年紀再大些，體力便有可能支撐不住，所以我現在才這麼「搏」。

對於關節受傷，圓圓就認為對心理的影響更大於生理，表示受傷時會感到非常擔心，最初甚至害怕再次練習同一個動作。香港民意研究所於今年1月29日至2月4日期間就關節問題進行問卷調查，成功訪問2,518名30歲以上的香港市民，結果發現近9成受訪者曾有關節問題，其中最常受影響的便是膝關節。調查亦指出，近6成受訪者認為關節問題最影響心情，其次依序為睡眠、支出、工作、減少外出次數，可見關節問題對身心皆有影響，甚至波及工作表現及社交。

要減少關節受損，本港骨科專科醫生袁智斌就提醒，市民注意日常生活細節，並列出影響關節健康的活動，例如「低頭族」、上落樓梯時關節正承受3倍壓力；跑步、蹲跪及跳躍時更分別承受4.5倍至7.6倍、8倍以及20倍的壓力，因此平時應格外小心，並及早加強肌肉、保護關節。他又建議，市民運動時可以選擇撞擊性較低的項目，例如游泳、單車，以及健身房內的划艇機，而年紀較大的人士則可以選擇太極等偏向靜態的運動。

另外，註冊營養師黃兆章亦指出，攝取充足的優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸等營養成分，均有助促進骨骼健康、強化肌肉及護理關節，從而提升活動能力。蛋白質的來源可以分為「動物性蛋白質」及「植物性蛋白質」，後者的脂肪含量通常較低，不易致肥。而它們的質量可按蛋白質消化修正氨基酸評分值（PDCAAS）作評估，分析標準包括：蛋白質消化率、有完整必需氨基酸，以及能夠被人體完全吸收，以1為最高分。其中，大豆的PDCAAS值相當接近1，是獲得最高分的食物之一。

除了大豆之外，他亦列出以下6種常見蛋白質食物，多攝取有助保護關節。

瘦肉

魚及海鮮

雞蛋

奶製品

果仁種籽類，例如杏仁、松子、核桃、夏威夷果仁等

豆類，例如大豆、鷹嘴豆、豌豆、豆腐等

黃兆章續指出，近年流行的肽（Peptide）能夠組合成蛋白質，從而促進組織、肌肉及骨骼健康。其中，植物雙肽蛋白可以令身體更快吸收，幫助肌肉合成。至於玻尿酸，他就指出它本身是人體關節及眼睛液體中的天然物質，無法透過飲食直接攝取；但就可以透過進食含鎂的食物如深綠色蔬菜，以及抗氧化食物如紅蘿蔔、藍莓等促進合成率。

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記者：陳慧靈