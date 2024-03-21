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【暴動判囚】涉金鐘暴動設計師囚26個月　官指違法表達理念害人害己

社會 17:17 2024/03/21

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2019年6月12日金鐘一帶發生暴動，設計師承認暴動罪，今被判囚26個月。資料圖片

2019年6月12日，大批反修例示威者包圍立法會，金鐘夏慤道一帶爆發警民衝突。28歲男設計師涉在警方推進時站在原地拍攝，事隔4年被控暴動罪，今（21日）於區域法院承認暴動罪。法官判刑時指，被告蓄意留守壯大聲勢，案情屬低至中度嚴重，包括被告在內的年輕人懷著改變社會的理念，但以違法方式表達，最終害人害己，判囚26個月。

被告梁智堅（28歲，助理設計師）承認於2019年6月12日在夏慤道附近，與身份不明的人一起參與暴動。

案情指，有人於2019年6月11日透過社交平台號召示威者包圍立法會綜合大樓至6月12日，以阻止《條例草案》當日在立法會會議宣讀。

警方同意有關方面在6月12日至14日，在大樓對面龍匯道以南的行人路舉行公眾集會，但數千名示威者自早上約8時起，佔據夏慤道所有行車線，用鐵欄等雜物架設路障，向警方投擲頭盔、兩傘和磚塊等物品，衝擊警方防線。

及至下午5時，數百名示威者仍集結於添美道位置，其後戴藍色口罩、穿迷彩色上衣和白色手套的被告，由示威者人群中走到前排，拿出手機用鏡頭面向警方。當警方推進時，被告仍然站在原地，並手持手機向著警方，並推撞警方，最終被制服和拘捕。

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記者：陳曉欣

罪案 社會矛盾 口罩 金鐘 請願示威 設計師 社交平台 立法會 遊行集會

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