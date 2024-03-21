【珍惜生命】將軍澳天晉女子墮樓倒臥屋苑泳池　送院搶救不治

▲ 將軍澳天晉女子墮樓倒臥屋苑泳池，送院搶救不治。（資料圖片）

將軍澳有人墮樓。警方今日（21日）中午近12時接獲多人報案，指發現一名女子倒臥在將軍澳唐賢街9號天晉三期屋苑泳池旁，懷疑她從高處墮下。

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救援人員接報到場，該名59歲女子昏迷被送往將軍澳醫院搶救，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信該名女子為屋苑住戶，從上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津