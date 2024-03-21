求子辛酸｜42歲台女星人工受孕再失敗　只剩1顆凍卵決不放棄試到45歲

▲ 42歲台灣女星許維恩透露，早前再次接受做人工受孕，但不幸失敗了。

不少夫妻都希望成為父母，或為子女添弟妹，但求子之路並非人人順利。已育有一女的台灣女星許維恩出席公開活動時透露，早前再次接受人工受孕，惟「失敗了」，知道消息當刻她更崩潰痛哭，需要時間調節心理及身體，她揚言會給自己3年時間再嘗試懷孕。

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42歲的許維恩曾經歷過兩次人工受孕失敗，最後是自然受孕，去年誕下女兒，但她一直希望為女兒添一名弟妹，讓二人結伴成長。因此，早前她再次接受人工受孕，無奈兩周後傳來噩耗，醫生宣布植入失敗，「需要時間消化的空間，目前調養身體，讓自己身心靈好好調整，再繼續努力備孕」。

▲ 許維恩與丈夫是型男索女。（網上截圖）

拼命追二胎並非來自其他人的壓力，而是她自己的目標，但現時只剩下一顆凍卵。她說，待醫生評估身體狀況，是否適合再植入，「希望先以自然受孕的方式嘗試，若45歲還無法成功，就放棄」。

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責任編輯：王明芳