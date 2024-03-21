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【初創發展】團結香港基金倡推動創業教育　籲修改上市規則開放資本市場

政治 17:25 2024/03/21

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團結香港基金今日發表，《優化各界資源協作 推動香港初創發展》政策研究報告，提出14項建議包括︰推動創業教育、協助初創公司成長及企業家獲得融資等。（團結香港基金供圖）

團結香港基金今日發表《優化各界資源協作 推動香港初創發展》政策研究報告，提出14項建議，包括︰推動創業教育、協助初創公司成長及企業家獲得融資等。

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報告指出，盡管港府在2018-2022年間，投放超過1,500億港元，培育初創企業和支持創科，但香港在「2023 年全球創業生態系統指數」中僅排名第12位，落後於北京（91家）、上海（71家）和深圳（32家）。而香港在初創企業早期融資的角色甚少，僅佔全球風險資本市場0.5%。

團結香港基金與70多名持份者，進行訪談及焦點小組討論，釐清阻礙香港初創企業發展過程中面臨的核心問題，發現本港大學生缺乏可行的創業想法；政府偏好後期投資、上市規則嚴格等限制融資渠道；在進軍內地市場面對體制差異和監管壁壘等問題。

建議將「創業」融入小學科學課程

在推動創業教育方面，團結香港基金建議要推動創業教育，培育創新創業人才，從基礎教育開始將創業教育一步步融入到各個教育階段之中，例如將「創業」融入小學科學課程，通過「商校合作計劃」與創業教育提供者合作。

基金又提出要協助企業家獲得融資，包括參考以色列Yozma基金和深圳天使母基金，成立香港天使母基金。基金可在香港投資管理有限公司下運作，與私營創投基金共同出資成立子基金，為本地初創企業提供關鍵的種子期和早期風險投資。投資對象應優先考慮生命健康科技、人工智能和數據科學、先進製造和新能源等高潛力科技領域。又提議修改上市規則以開放資本市場，認為港交所可參考上海證券交易所科創板，以修訂第18C章，降低市值門檻 ，並更換至更適合初創企業的上市條件，以促進特專科技公司在港上市。

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記者：戴朗希

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