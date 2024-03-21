【非法集結】涉參與葵荃青暴動　3男女認串謀非法集結等罪候判

▲ 3男女承認於荃葵青串謀非法集結，還押候判。資料圖片

2019年8月25日葵荃青反修例遊行演變成衝突，警方搜查3輛停泊在暴動現場數百米外的車輛時，搜出金屬棒、無線電及雷射筆等物品，司機及乘客共10人被控串謀暴動等罪，其中7名被告早前已認罪及判刑。3男女原否認控罪，今（21日）於區域法院改為承認屬交替控罪的串謀非法集結罪，還押至4月2日判刑。

被告潘世傑（28歲，機械技工）、羅雅婷（44歲，無業）及區曉鋒（39歲，機械技工）承認串謀非法集結罪，即於2019年8月25日在香港， 一同串謀和與另外2人串謀在葵涌及荃灣一帶或附近參與非法集結。潘及區另承認無牌管有無線電罪。

案情指，自2019年6月起，反對《逃犯條例修訂草案》的人造成一連串社會動盪事件，警方就8月25日在荃灣及葵涌區舉行公眾遊行及集會發出不反對通知書。

惟當日示威群眾違反通知書條件，有人於德士古道和楊屋道等行車路以圍欄、竹枝、雜物等設置路障、用鐳射筆照射警方防線，向防線投擲磚頭和汽油彈等，警方多次舉旗警告，示威者未有散去。

及至下午5時許，新界南衝鋒隊在暴動現場約500至600米的永順街近荃灣屠房外，發現有3輛車停泊該處，被告潘世傑坐在其中一輛輕型貨車的乘客座位，其背囊被搜出防毒面具、黑色手袖 、護目鏡及無線電收發機。被告羅雅婷和區曉鋒則在深藍色私家車上，羅承認是車主和司機，區則坐乘客位。警方在車上搜出一支2尺長的金屬棒和雷射筆，羅稱金屬棒「用嚟整車嘅」。區的背囊被搜出防毒面具、護目鏡及無線電收發機等。

警方調查3輛車的行車紀錄儀時發現，3輛車在當日下午3時許起一同駛至葵涌。同日下午5時08分，3輛車停泊荃灣屠房旁，3名被告等人聚集在輕型貨車的車尾，同案被告梁啟彥分派物品及協助其他人穿上戰術背心。

輕型貨車的紀錄儀則錄到，車內有人談及彈珠及用黃豆或水加油令警員跣倒，亦有人多次說「開walkie」和「testing」。

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記者：陳曉欣