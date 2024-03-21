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【急症室收費】范鴻齡：年底前向政府提交公院收費建議　非獨立報告局長知悉方向

社會 17:46 2024/03/21

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范鴻齡指，會於年底前向急症室提交報告。(資料圖片)

政府正檢討急症室收費，醫管局主席范鴻齡於今日(21日)大會後見記者，檢討是恆常工作，而收費並非只檢討急症室收費，亦包括藥費及其他收費。他表示，2021-2022的檢討沒有加費，而今次會向政府作出建議，是否加價、而加費、加幾多、加不加的決策權是於政府手中。

他表示，根據醫管局條例的法定責任，市民不會因經濟理由不會得到治療，另亦需要將有限公營資源留予最需要的病人。范鴻齡重申，醫管局會提供醫療安全網，亦需要確保病人不會「因病致貧」，亦即不會因為大病令到家庭經濟環境急劇改變，又強調措施不是為了增加政府開支。

范鴻齡指，為了避免「因病致貧」，輕症可以稍為增加，不一定來急症室及診所，而希望將資源放於重症例如癌症的病人負擔，向政府提出的建議當中，並不排除減價，亦指不擔心市民因新檢討收費，而不求醫，令「小病變大病」。他表示，醫衛局於年底之前希望有結論，因此需要於更早向政府府提交建議。

政府是否會就報告作出干預? 范鴻齡表示，醫管局向政府提出的建議並非一個獨立報告，「不是關埋門，自己好機密咁做，無呢個需要」，指會一直與政府溝通，醫衛局局長亦一直了解報告的方向，「今次繼續做，不表示政府一定會照我地的建議會加或者唔加，(作出報告)是我的職責所在。」

配藥4周安排不會一刀切實行   擬設社區藥房 

至於范鴻齡早前表示，希望減少藥物浪費數量，研究將配藥數量減少至4周。范鴻齡指，配藥安排會有彈性，不會是所有藥物均一刀切實行，醫護亦會有酌情權。局方亦正研究增強病人配藥的便利性，希望日後可實行社區藥房；另外，復活節假期將至，當局指會下星期公布急症室安排，包括是否如農曆新年期間，試行急症室退款。

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責任編輯：陳展棋

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