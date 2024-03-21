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再見·枕邊人劇透丨第19集劇情預告　晴天得悉7年前萬森欠債原因

娛樂 21:37 2024/03/21

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第19集劇情講到晴天不慎倒地撞傷頭，閃回記憶，竟見自己頭破血流，萬森手持某物的兇狠樣子！

第20集（22/3）

晴天溜進萬森家試圖打開夾萬，萬森主動展示夾萬內物品。

志騫的生日派對上，長勝請來晴天的好友韓晨曦；志騫歡喜，喚晴天做媽媽，善美覺得地位已被搶去。

晴天遇老鼠感驚嚇，長勝英雄救美，向晴天暗示愛慕之情，晴天未能反應過來。

晨曦提到晴天曾交付一支指紋USB，晴天直覺乃可喚回其記憶的重要證物。

善美使計令頌恆心儀的準媳婦名聲敗壞，名門聯姻取消，振聲感激善美。

晴天偷聽到萬森與老鬼的爭執，得悉7年前萬森欠債原因……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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