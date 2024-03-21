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【消費物價】2月整體消費物價按年升2.1%　主要受農曆新年食品價格上升影響

社會 17:54 2024/03/21

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（朱永倫攝）

政府統計處（統計處）今日（21日）公布2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.1%，較一月份的1.7%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2月份的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，亦較上月的0.8%為高。按年升幅擴大主要是受農曆新年影響導致食品價格上升。

統計處指，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為0.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為煙酒，上升6.1%；外出用膳及外賣，上升3.6%；雜項服務，上升3.6%；住屋，上升3.0%；交通，上升2.3%；衣履，上升1.3%；以及雜項物品，上升1.0%。

另一方面，綜合消費物價指數在上月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水，下跌7.8%；耐用物品，下跌1.4%，以及基本食品，下跌0.1%。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在今年首兩個月維持溫和，儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得相對快的升幅，基本食品的價格按年下跌。能源相關項目價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。儘管本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力，外圍價格壓力應會進一步緩和。

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責任編輯：黃小冰

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