斷食風險｜美國心臟學會最新研究　「168斷食」增9成心血管疾病死亡風險

▲ 美國心臟學會最新研究指出，「168斷食」增9成心血管疾病死亡風險。

【斷食法/168斷食法/減肥/瘦身/美國心臟學會】近年時興「168斷食法」（一天24小時內8小時進食，其餘16小時空腹），不少人都會用此法減肥修身。但美國心臟學會（American Heart Association）一項研究卻指出，採用「168斷食法」的人士，比起非間歇性飲食的人士，心血管疾病死亡風險會大增逾9成。

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美國心臟學會（American Heart Association）近日發表一項研究，在分析美國逾2萬名成年人的數據，指出採用「168斷食法」的人士，相較使用常規及非間歇性飲食的人士，其心血管疾病死亡風險會增加91%。

研究發現，對於心血管病患者而言，每天在8到10個小時內進食，心臟病或中風死亡風險會增加66%；而對於癌症患者來說，每天進食時間超過16個小時，死亡風險則較低。

但研究作者、上海大學流行病學和生物統計學教授鍾文澤（Victor Wenze Zhong）亦指出，「間歇性斷食」對人體造成的長遠健康影響，包括因任何原因死亡或引致心血管疾病的風險，目前尚不清楚。而研究結果鼓勵大眾更謹慎地選擇合宜的飲食建議。

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責任編輯：羅嘉欣