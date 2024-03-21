婚後事丨第20集大結局劇情預告　善仁手術後與明芯齊重新適應生活

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，第19集劇情講到潘悅自覺闖下大禍，遇上善仁因病崩潰的一瞬，父女共同上了一課……

第20集（22/3）

（全視點）誠鈞昏迷，靜林才知道他一直沒有忘記兒子的臉容。

善仁、明芯約定從此保持適度的距離欣賞對方，不佔有、不操控、不強求。

天暉、靜海分居，因為距離，天暉終能以靜海的視點看到自己對靜海的傷害，靜海亦回顧天暉的愛與付出。

靜林找到誠鈞保留的兒子遺物，終於明白……

善仁做完手術後，跟明芯一起重新適應生活裡每個細節……

天暉、靜海共同創作，明白愛情故事無所謂大團圓結局，婚後事就是終身修行，周而復始……

最新影片推介：譚凱琪專訪

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