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移民澳洲｜澳洲3月23日起收緊留學簽證規定　提高英語門檻4大最新要求一文看清

升學教育 18:53 2024/03/21

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澳洲周六（23日）起收緊留學簽證規定，將英語門檻提高，以及2年內將移民人數減半。

【移民澳洲/留學簽證/Visa/澳洲升學/懶人包】近年越來越多港人移民，英國、加拿大、澳洲等地也是港人移民熱點，不過近日澳洲政府因移民人數過多，決定由周六（3月23日）起收緊留學簽證規定，預計在2年內把移民人數減半，計劃到澳洲移民和留學的各位要留意喇！

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跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

移民澳洲｜澳洲收緊留學簽證規定

據澳洲官方數據顯示，移民人數再創新高，當地政府恐會加劇原來就緊張的租屋市場需求，決定由周六（23日）起收緊對留學生簽證的規定。

根據新規定，當局會提高留學生和畢業生的英話語言門檻，將原本國際英語水平測試雅思考試成績由最少5.5分提高至6分，而申請修讀研究生課程的要求，則由6分提高6.5分。另外，若果教育機構屢次違規，政府有權暫停機構招收留學生的資格。

新措施也會要求外國留學生解釋選擇修讀的課程，及以澳洲作為留學目的地的原因。新的申請人則會被問到留學史的詳情，及詳細解釋申請學生簽證的理由。

移民澳洲｜打擊利用留學簽證工作的申請

澳洲同時會引入全新的「真正學生考試」（Genuine student test），打擊以留學為名，實則當地工作的留學簽證，同時擴大「不得延簽」（No further stay）的適用範圍。

澳洲2022至23年度淨移民人數達51萬新高，破以往紀錄，其中移民人數主要來自中國、印度和菲律賓留學生，澳洲政府望2年內將移民人數減半，降至新疫情前水平，約25萬人，以免再劇本就緊張的住屋市場。

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責任編輯：王明芳

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