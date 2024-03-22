禍從口入｜52歲男律師愛食生醃海鮮　咳嗽半個月驚揭肝臟佈滿3種寄生蟲

【生醃/腹痛/發燒/寄生蟲/感染】進食生醃海鮮恐暗藏風險。內地一名52歲男子平日愛吃生醃食物，惟近半月頻頻出現發燒及腹痛症狀，偶爾亦會出現咳嗽，遂到醫院尋求治療，未料醫生卻發現其肝臟出現許多小膿腫，仔細問診及檢查後證實男子感染3種寄生蟲，恐誘發嚴重後遺症及永久性損傷。

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綜合內地媒體報道，浙江杭州一名任職律師的52歲男子，經常於全國各地出差，喜歡品嚐美食，尤其喜愛生醃食物，每次出差都要吃上一輪。惟周先生半個月出現發燒、腹痛和偶發咳嗽等症狀，初時以為感染流感，惟自行服藥卻未見好轉，忍受20多日後最終決定到院求醫。

醫生初步檢查後發現，他的肝功能出現明顯異常，影像檢查發現肝臟上出現許多小膿腫，疑似感染化膿，醫生懷疑他感染寄生蟲。細問下得悉周先生經常進食生醃，故決定再進一步進行檢查，發現他竟然同時感染了棘球蚴病（Echinococcosis）、豬肉條蟲（Taenia solium）及曼氏裂頭蚴病（sparganosis mansoni）。

醫生強調，這3類寄生蟲可於人體多種器官寄生，並引發相應症狀，嚴重可導致不可逆轉的後遺症及永久性損傷。幸而經過適當治療，周先生亦表示已汲取教訓，以後不會再進食生肉及生醃一類食物。

2大預防措施

食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

1. 避免進食生醃水產

未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

2. 避免進食未煮熟的水產

在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死

高危人士+8大預防感染貼士

任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

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責任編輯：羅嘉欣