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移民英國｜BNO移英3年英文停留小學程度　90後港男憂入籍試不合格被踢返港

家事百科 18:39 2024/03/21

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一名90後港男用BNO簽名移英3年，但英文停留小學程度，他擔憂入籍英文試不合格會被踢返香港。

【BNO/移民英國/Life in the UK考試】愈來愈多香港人申請BNO簽證帶同家人移民英國，希望「5+1」年可以申請入籍。不過，移民英國人士在申請永居前，都要先在Life in UK Test考試中取得合格。有90後港男日前發文表示，自己已移英3年，英語程度仍停留小學程度，擔心未能通過這個入籍英文試而被迫返港。

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該名90後港男日前在Facebook「香港人移民英國資訊分享」發文，指自己透過BNO Visa已移民英國3年，但英文仍在小學水平，未達到B1程度，擔心「以後攞永居或者入籍考唔過，英國政府會踢我回香港」。

港男續稱，見到新聞報道提及香港有20幾萬人移居英國，相信「其中應該有好多都係唔識英文，但佢哋想過嚟試吓英國嘅生活」，他疑惑如果這班港人未能通過英文試，會否浪費「5+1年」時間，屆時「焗住返香港？」，為此港男向網民求助。

BNO移民英國｜網民促盡快學好英文

帖文引起網民熱烈討論，紛紛呼籲樓主盡快學好英文，「睇你一開波就話自己唔識英文點點點，你根本就唔想去改變，唔去諗方法點練好英文」、「邊有人一出世就流利英文呀，每個人都係學㗎咋嘛，唔識咪去學囉」。網民又提出多種學英文方法，點擊圖片即睇網民意見：

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BNO移民英國｜入籍英文試須答對75%題目

大部份移民到英國人士，申請永居都要先在Life in UK Test考試合格。Life in the UK考試目的要證明申請人對英國生活有足夠了解，並證明自己有具有一定英語能力。移英人士可以隨時參加Life in the UK考試，須在45分鐘回答24條問題，題目圍繞英國價值觀、日常生活、歷史及傳統等，考生須答對75%以上即18題才合格，證書永久效期。

如申請者未滿18歲、65歲或以上，或長期身體或精神有問題獲醫生開出豁免證明，便可豁免英語能力證明。 

而全英國有超過30個考試場地，只需透過網上預約。
網址：【按此】

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責任編輯：王明芳

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