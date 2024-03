移民英國｜BNO移英3年英文停留小學程度　90後港男憂入籍試不合格被踢返港

▲ 一名90後港男用BNO簽名移英3年,但英文停留小學程度,他擔憂入籍英文試不合格會被踢返香港。

【BNO/移民英國/Life in the UK考試】愈來愈多香港人申請BNO簽證帶同家人移民英國,希望「5+1」年可以申請入籍。不過,移民英國人士在申請永居前,都要先在Life in UK Test考試中取得合格。有90後港男日前發文表示,自己已移英3年,英語程度仍停留小學程度,擔心未能通過這個入籍英文試而被迫返港。

該名90後港男日前在Facebook「香港人移民英國資訊分享」發文,指自己透過BNO Visa已移民英國3年,但英文仍在小學水平,未達到B1程度,擔心「以後攞永居或者入籍考唔過,英國政府會踢我回香港」。

港男續稱,見到新聞報道提及香港有20幾萬人移居英國,相信「其中應該有好多都係唔識英文,但佢哋想過嚟試吓英國嘅生活」,他疑惑如果這班港人未能通過英文試,會否浪費「5+1年」時間,屆時「焗住返香港?」,為此港男向網民求助。

BNO移民英國|網民促盡快學好英文

帖文引起網民熱烈討論,紛紛呼籲樓主盡快學好英文,「睇你一開波就話自己唔識英文點點點,你根本就唔想去改變,唔去諗方法點練好英文」、「邊有人一出世就流利英文呀,每個人都係學㗎咋嘛,唔識咪去學囉」。網民又提出多種學英文方法,點擊圖片即睇網民意見:

BNO移民英國|入籍英文試須答對75%題目

大部份移民到英國人士,申請永居都要先在Life in UK Test考試合格。Life in the UK考試目的要證明申請人對英國生活有足夠了解,並證明自己有具有一定英語能力。移英人士可以隨時參加Life in the UK考試,須在45分鐘回答24條問題,題目圍繞英國價值觀、日常生活、歷史及傳統等,考生須答對75%以上即18題才合格,證書永久效期。

如申請者未滿18歲、65歲或以上,或長期身體或精神有問題獲醫生開出豁免證明,便可豁免英語能力證明。

而全英國有超過30個考試場地,只需透過網上預約。

責任編輯:王明芳