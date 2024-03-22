恩愛夫妻丨周家蔚與老公甜蜜過二人世界　分享夫妻之道陪伴為最好禮物

▲ 家蔚同老公好Sweet！

2006年港姐亞軍兼最上鏡小姐周家蔚與洪金寶長子洪天明於2012年結婚，婚後先後為他誕下大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT），自此專心照顧家庭為主。

近年她開始活躍於社交平台做KOL，不時拍片分享家庭生活及健康食療等，深得網民喜愛。

幸福一家｜暖爸洪天明修心養性搏命搵銀 周家蔚送老公出門工作勁不捨

結婚+拍拖周年大日子

日前家蔚在社交網上載多張與老公甜蜜照，並指是他們結婚12周年「鏈婚」以及拍拖16年的大日子。

從家蔚分享的合照中，包括有婚照、大肚寫真以及一家四口，紀錄着他們由兩口子變成一家四口，幸福美滿的生活。

▲ 周家蔚與洪天明結婚12年。

彼此永遠的愛人

她以英文留言：「我們在許多方面很相似，但有時也非常不同。多年來我們互相學習了很多，我們學懂如何去愛及珍惜大家更多更多。」

家蔚更指老公是其「永遠的愛人」：「你永遠都是我心中的最愛，謝謝你創造了屬於我們的童話，兒子們成為我們愛情故事的旁白。」圈中好友佘詩曼、鍾嘉欣、姚子羚等亦有留言大讚Sweet爆！

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慶祝結婚周年

問到家蔚如何與老公慶祝結婚周年，她接受TOPick訪問透露與老公撐枱腳吃了美味的日本菜，並指自己不喜歡收禮物：「大家擁抱下，陪伴就是最好的禮物。」

提到二人結婚多年，有何夫妻相處之道可以分享?家蔚說：「我覺得要知道自己的缺點再作出改善，大家要互相包容，學懂做一個好的伴侶。因為大家很多時候只會記得對方的缺點，應以身作則改好自己的缺點，對方亦會知道的。」

▲ IG圖片

讚老公好有計劃

兩人早年接受TVB節目《1+1的幸福》訪問，透露因拍旅遊節目而結緣，相識半年便於馬爾代夫旅行求婚及後於澳洲影婚紗相，雙方亦有共識三年後才結婚。

家蔚在節目中表示：「他很有計劃，想好何時置業、組織家庭、生小孩，一切很順利。」

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