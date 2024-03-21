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遺產爭議｜癌癌夫病逝遺千萬房產　新婚妻未獲分毫只因做漏呢件事

健康資訊 18:57 2024/03/21

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【癌症／遺產／爭奪遺產／兩性關係】當另一半不幸離世時，通常將會由對方是為第一繼承遺產的順位。近日有台灣律師分享事例，有名男子不幸患癌離世，把名下價值千萬的遺產全部留給年邁的母親，妻子卻一毛錢都沒有得到；妻子自然感到不公平，故選擇控告奶奶和小姑，慾取回房產和部分現金遺產，然而法官駁回了訴訟，原因竟然與責任有關。

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妻子訴訟被駁回全因未盡責任

台灣恩典法律事務所創辦人蘇家宏在Facebook專頁分享事例，有名男子不幸患癌，努力抗癌期間寫好遺囑，選擇把自己名下價值新台幣1000多萬（約240萬港元）的房產交給年邁的母親，不久後就離世。其妻子其後未能分到任何遺產，對此感到非常不公平，並選擇向法庭控告奶奶和小姑侵害繼承權，希望能取回房產和新台幣700多萬（約170萬港元）的現金遺產。

法官了解雙方背景後，發現該名妻子與丈夫結婚不到9個月，亦未能盡對丈夫和婆婆的照顧責任；甚至發現，即使丈夫患癌後，直到人生最後階段都由他的母親來照顧。因此，法官認為妻子要求平均分配丈夫的婚後財產並不公平及合理，最終駁回控訴要求。

蘇家宏直言「這位先生對媽媽的孝心讓我很動容，也很勇敢」，認為這位男子很幸運，在生病需要家人照顧時，其媽媽願意親自照顧，比新婚太太付出更多，所以果斷寫下遺囑，將自己的財產交付予媽媽。他表示對該名妻子的心情表示理解，畢竟作為妻子卻沒有分到財產和遺產一定會感到不平衡；然而在丈夫生命的最後階段都由母親去照料，她並非實際照顧的人，其丈夫臨終前對財產的安排也很難說不合理吧。

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責任編輯：羅嘉欣

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