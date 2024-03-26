肺癌治療｜ALK 基因變異肺癌易有腦轉移　針對性標靶藥物有效「入腦」可提升治療效果

肺癌種類繁多，近年大眾比較關注的可能是一些涉及基因變異類型的肺癌，例如 ALK 基因變異肺癌、EGFR 基因變異肺癌等。臨床腫瘤科專科丘德芬醫生表示，ALK 基因變異肺癌雖然只佔肺腺癌個案中 3-5%，但此症容易引發腦轉移，患者的生活質素大受影響，應及早對症下藥控制病情。幸好，臨床上所見，相較其他基因變異類型肺癌的標靶藥，專門針對 ALK 基因變異的標靶藥物成效理想，無惡化存活期更長，醫生呼籲患者積極接受治療，控制病情。

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ALK 基因變異肺癌屬於非小細胞肺癌的一種，臨床腫瘤科專科丘德芬醫生解釋，ALK 基因變異屬於後天性，主要是由兩個正常基因意外移位並組合而成的癌變基因，這個 ALK 融合基因會令癌細胞不斷增生，並擴散至身體其他器官，其中腦部是最常見的轉移部位，約有三成 ALK 基因變異肺癌患者首次確診時已出現腦轉移情況。

常見於非吸煙人士 女士們比例佔多

「ALK 基因變異肺癌常見於非吸煙或輕量吸煙的非小細胞肺癌腺癌患者中，女性患者佔這類型肺癌中的較大多數。這種肺癌特別容易出現腦轉移，市民應特別留意，患者一旦出現腦轉移，會有頭痛、頭暈、作嘔作悶等徵狀，甚至手腳活動能力受阻，失去自理能力，嚴重影響患者的身體狀況和生活質素，故此患者應及早求醫並接受藥物治療，減低對腦部的影響。」丘醫生說。

對付不同類型的肺癌，都可透過針對性的治療方案去提升效果，所以患者在確診患上肺癌後，除了會進行 PET 電腦掃描或磁力共振去了解癌細胞有否擴散到其他器官或腦部位置外，醫生亦會安排患者進行基因檢測， 例如近年較常用的次世代定序(NGS, Next Generation Sequencing）的基因檢測，可一次全面檢測數百個已知、與癌症相關的變異基因，繼而通過處方相對應的標靶藥物，提升治療效果。

丘德芬醫生表示，針對 ALK 基因變異肺癌的標靶藥物不斷發展，第一代標靶藥物的效果尚算不錯，而標靶藥的入腦效果較傳統化療藥物高，特別是第二代及後的標靶藥成效更愈來愈好，不論是針對控制腫瘤病情方面持久力較高，以第二代口服標靶藥物為例，無惡化存活期中位數已可超過兩年，且副作用少，可同時維持患者的生活質素。

第二代標靶藥毋須飲食限制 一日一次較方便

「臨床所見，第二代標靶藥物的『入腦』能力更加好，故近年已較少使用第一代標靶藥物，加上不少患者確診時已有腦轉移，所以更加要針對腦轉移的藥物成效去選擇 ；其次，在用藥時都要考慮患者的依從性，舉例來說第二代標靶藥物，每日只需服藥一次，且沒有飲食限制，相對方便。」

40 多歲的 Amy (化名)，5年前因為經常頭痛而求醫，卻意外發現患上肺癌且已出現腦轉移，醫生安排了Amy進行次世代定序，終確診屬於 ALK 基因變異肺癌，可透過針對 ALK基因變異的標靶藥物去治療，毋需額外接受電療去處理腦轉移情況，讓 Amy 放下心頭大石。針對 Amy 的年紀尚輕，醫生透過更進取的藥物去協助控制腫瘤，故此選用了第二代口服標靶藥物，用藥後 Amy 並無出現明顯的副作用，可以繼續患病前的生活質素，至今病情仍受到控制。

丘德芬醫生提醒，不同人接受治療的成效各有不同、副作用與風險亦有不同，建議患者與主診醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

▲ 臨床腫瘤科專科丘德芬醫生。

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