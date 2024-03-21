甲醛超標｜搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主患鼻咽癌妻1個原因中毒較輕

【甲醛/甲醛超標/中毒/新居/裝修/癌症/鼻咽癌/流產】搬新屋要留心！台灣一位腎臟科醫生早前分享案例，一名35歲不煙不酒的男子來求診，一年間很易感冒、常感疲倦，結果確診鼻咽癌二期，經詳細問診，獲悉男子一年前搬入新屋就出現該些症狀，醫生疑是新屋裝潢引發男子甲醛中毒。而其太太不幸流產，但因1個原因中毒症狀較微。

影片推介：

台灣腎臟科醫生洪永祥早前於「醫師好辣」節目分享臨床案例，一名35歲男病人求診時很疲倦、下肢水腫。男子透露，他一年前搬入新家，自搬進去後就很易感冒，而太太搬進新家不久後更流產。

男子本身左腎先天萎縮，從小只有一顆腎臟，而經抽血檢驗後，發現他的肝腎功能都稍微差一些。醫生為他檢查時，發現他的頸部左邊有一塊不規則、約2、3cm大的硬塊，切片檢查後確診鼻咽癌二期，經放射治療後已得到改善。

男子不煙不酒，為甚麼這麼年輕會得鼻咽癌？洪永祥表示，耳鼻喉科醫生高度懷疑他是由於新屋裝潢，引發甲醛中毒而致癌。至於他會出現感冒、流鼻涕的症狀，都是甲醛濃度過高所致。

洪永祥續指，男病人太太流產，亦跟吸入甲醛有關。但是太太症狀相對較輕微，原因是太太很喜歡喝水、吃蔬果，靠水有助身體排出毒素。他表示，一些富含維他命C、膳食纖維的深綠色蔬菜，有助身體透過排便時，同時排出毒素，因此建議日常生活中可多喝水和吃蔬菜。

根據世衞轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），甲醛（formaldehyde）是1級致癌物。

醫生：保持室內通風抗甲醛

呼吸系統科專科醫生吳健聰曾表示，裝修的氣味主要由甲醛組成，長期吸入或致氣管發炎等慢性呼吸系統病，更有研究指或會增加患鼻咽癌及腸癌風險。且單靠口罩或光觸媒亦難隔絕禍害。

吳醫生表示，剛完成的裝修和家具，釋出的甲醛濃度最高，最有效「對抗」方法是保持通風：「傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬。」他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者，應在裝修後一兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸。

專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品：

當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。相反，如今市面上很多油漆配方已禁標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標主因通常並非來自新油漆。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

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責任編輯：羅嘉欣