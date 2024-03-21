  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 19:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甲醛超標｜搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主患鼻咽癌妻1個原因中毒較輕

醫生診症室 19:17 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【甲醛/甲醛超標/中毒/新居/裝修/癌症/鼻咽癌/流產】搬新屋要留心！台灣一位腎臟科醫生早前分享案例，一名35歲不煙不酒的男子來求診，一年間很易感冒、常感疲倦，結果確診鼻咽癌二期，經詳細問診，獲悉男子一年前搬入新屋就出現該些症狀，醫生疑是新屋裝潢引發男子甲醛中毒。而其太太不幸流產，但因1個原因中毒症狀較微。

影片推介：

Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

台灣腎臟科醫生洪永祥早前於「醫師好辣」節目分享臨床案例，一名35歲男病人求診時很疲倦、下肢水腫。男子透露，他一年前搬入新家，自搬進去後就很易感冒，而太太搬進新家不久後更流產。

男子本身左腎先天萎縮，從小只有一顆腎臟，而經抽血檢驗後，發現他的肝腎功能都稍微差一些。醫生為他檢查時，發現他的頸部左邊有一塊不規則、約2、3cm大的硬塊，切片檢查後確診鼻咽癌二期，經放射治療後已得到改善。

男子不煙不酒，為甚麼這麼年輕會得鼻咽癌？洪永祥表示，耳鼻喉科醫生高度懷疑他是由於新屋裝潢，引發甲醛中毒而致癌。至於他會出現感冒、流鼻涕的症狀，都是甲醛濃度過高所致。

洪永祥續指，男病人太太流產，亦跟吸入甲醛有關。但是太太症狀相對較輕微，原因是太太很喜歡喝水、吃蔬果，靠水有助身體排出毒素。他表示，一些富含維他命C、膳食纖維的深綠色蔬菜，有助身體透過排便時，同時排出毒素，因此建議日常生活中可多喝水和吃蔬菜。

根據世衞轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），甲醛（formaldehyde）是1級致癌物。

醫生：保持室內通風抗甲醛

呼吸系統科專科醫生吳健聰曾表示，裝修的氣味主要由甲醛組成，長期吸入或致氣管發炎等慢性呼吸系統病，更有研究指或會增加患鼻咽癌及腸癌風險。且單靠口罩或光觸媒亦難隔絕禍害。

吳醫生表示，剛完成的裝修和家具，釋出的甲醛濃度最高，最有效「對抗」方法是保持通風：「傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬。」他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者，應在裝修後一兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸。

專家教除甲醛方法

裝修學院校長Simon曾接受TOPick訪問表示，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品：

當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。相反，如今市面上很多油漆配方已禁標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑，因此屋内甲醛超標主因通常並非來自新油漆。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
15:16 2024/03/16
鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
鼻咽癌｜從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
10:47 2024/03/18
鼻咽癌｜從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍

你可能感興趣

鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
15:16 2024/03/16
鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期
鼻咽癌｜從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
10:47 2024/03/18
鼻咽癌｜從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍
健康問題 甲醛 網絡熱話 食物中毒