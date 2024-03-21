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濕疹護膚｜港夫婦研發產品自救濕疹愛女　分享轉季濕敏護膚+抽濕貼士

醫健人物 18:57 2024/03/21

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女兒患濕疹，成為Desmond和Ellen走上研發護膚產品之路。

【濕疹/濕敏/敏感/過敏/轉季護膚】濕疹是極常見的都市病，每5人便有一人患此病。註冊護士出身的Ellen和丈夫Desmond是濕疹及敏感護膚品牌「Amofia」的創辦人，令他們開始走上研發之路的契機，是由於他們育有的3名孩子中，兩名女兒都患有濕疹及食物過敏。在自救女兒的同時，他們也接觸過不少濕敏患者，並分享了一些濕疹護理實用貼士。

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注意成分

Ellen自小時候起已持續有濕疹，會在臀部下方、大腿後方等較鬼祟的位置出濕疹。尤其是在轉季乾燥天氣下，皮膚爆拆得特別嚴重時，就更易有許多外間致敏源直接接觸到皮膚內層，因此也特別容易引發濕疹問題。

她其後發現，原來自己對洗滌用品中的成分SLS是特別敏感，一直到她在實驗室中，直接接觸到原材料，整隻手變紅，方才發現問題。以前她在不知情下，用洗頭水及沐浴露等都沒有留意成分，在使用相關產品沖涼後，再碰觸到身體爆拆位置，濕疹就會一發不可收拾。

選擇合適護膚品

濕疹與轉季天氣息息相關，Ellen就分享在不同氣候要選擇不同類型的皮膚護理用品：「在夏天轉入秋天時，濕度會偏低，皮膚一時未適應，會發現有許多龜裂、爆拆，或很乾燥的情形出現。」因此在由濕轉乾的天氣時，應要用一些比較厚身的護膚品，起碼為肌膚做一個表面的保護層。

相反，在凍轉熱、濕度高達100%時，連牆壁、地下也滲水，這些濕度加上溫度就是一個栽培塵蟎的溫度。如果是一些對塵蟎特別過敏的人士，通常在這種天氣下過敏症狀就會大爆發；尤其是在潮濕時會特別痕癢，所以一樣要做好護膚。如在潮濕天氣時，Ellen就不建議選擇油分太高太厚、會黏膩的護膚品，反而是適合選一些比較清爽的護膚品，做好表面保護層。

注意使用抽濕機

本港天氣持續潮濕，相對濕度更可高達100%。不少人都會用到抽濕機，Desmond就教路，抽濕機最好維持度數在55至65度。有些人會開冷氣抽濕，但有時晚上開冷氣會令室內太乾燥，因此Desmond建議可在房中擺一杯水。他續指，對塵蟎敏感的人士在潮濕天氣時，除了不宜搽油性過重的護膚品，穿衣時也應盡量選一些純棉及低刺激性的物料。

致敏源陷阱

Ellen和Desmond接觸過不少有濕敏問題的客人，也意外發現有些成分，原來對有其他敏感人士是不宜使用。他們曾推出過一款使用甘草提取的保濕水，但一些對大豆及花生敏感的客人買回去使用後，便覺得痕癢不適。最終他們經研究找出原因，發現對花生及大豆敏感的人士，接觸甘草成分是同樣會起過敏反應。

了解不同濕疹成因 對症下藥

濕疹其中一個成因是壓力，Ellen分享自己曾認識過一宗個案，該客人在工作上遇到不如意事，再加上他的家人發生大病，一下突如其來很大的情緒壓力，完全影響了免疫系統，導致他當時濕疹爆發得很嚴重。

（曾嘉文攝）

女兒患有濕疹，是Desmond及Ellen研發濕疹護理產品的契機。他們坦言，至今也不能說女兒的濕疹已百分百斷尾，但情況已大為改善好轉，他們認為學懂如何樂觀冷靜地「與濕疹共存」也很重要，而他們亦希望能幫到更多濕疹同路人：

有客人找我時，除了向他介紹我們的產品，更加更加重要的是，我可向他們了解多些，到底有甚麼原因誘發他們的濕疹。我覺得許多時幫助一個人，除了給一些產品讓他們直接塗抹之外，一些生活上的建議都很重要。

需要許多不同因素集中在一起，才可以「斷尾」。

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記者：陳昊淋

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