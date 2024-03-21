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【搶人才】醫管局指醫護人員人手改善顯著　指海外及本地醫生「好夾」

社會 18:47 2024/03/21

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醫管局主席范鴻齡表示，醫護人員流失的改善顯著，截至1月過去12個月，醫生為百分之5.4，按年回落百分之1.2，錄236名醫生正增長；護士流失率為百分之8.6，按年回落百分之2，錄227名護士正增長；當局表示，2413名醫護願意接受退休後重聘，當中150名是醫生，537為護士、其餘是專職醫療、以及支援職系人員。

范鴻齡亦表示，至今已向非本地培訓醫生發出200份聘書，當中143名醫生已接受聘用，其他正在傾細節。醫管局行政總裁會於下月到曼徹斯特、以及倫敦搶人，另亦擬舉行線上座談會。他表示，第二階段的大灣區醫療人才交流計劃，包括100名護士、以及2名眼科醫生。當局亦表示，與澳門衛生局有合作，會有20名醫生來港接受培訓，首位已經抵港。

范鴻齡指，收到不少海外醫生的查詢，有醫生的同學及朋友來港後，發現「與本地醫生好夾」，自身亦有意來港，指聘請海外醫生陸續出現協同效應，海外就業中心的查詢增加。

兩個月3宗事故   高拔陛：需分析才作出結論

雖然招聘人手數目樂觀，不過公立醫院兩個月發生3宗醫療事故，包括仁濟醫院一名50多歲婦女被切錯子宮。醫管局行政總裁高拔陛表示，每一次事故發生亦不想，並已與家屬表達歉意，需要根源事故分析委員會研究才能作出結論，未正面回應醫管局是否出現管理問題。

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責任編輯：陳展棋

 

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