中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識

▲ 部份網民認為楊千嬅未夠資格當《中年好聲音2》評判。

TVB《中年好聲音2》的決賽將於本周日（3月24日）舉行，早前大會公布當晚加碼製作，邀請「高音甜、中音準、低音勁」出名靚聲的蔡琴任表演嘉賓，此外邀天后楊千嬅當評判。

可是千嬅任評判消息一出，卻引有網民批評指她未夠班做評審，甚至表示《中年好聲音2》的7強參賽者隨時全部唱功都比她出色。

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▲ TVB早前公布《中年好聲音2》評審名單。

伍仲衡反撃網民

雖然有網民表示反對，不過同時另一方面也有網民表示支持千嬅，在《中年好聲音2》粉絲專頁發文指：「其實千嬅嚟做評判都要俾你哋鬧？你要搵晒啲唱歌好掂嘅？仲要千嬅唱歌根本唔差，國內咁多歌手佢都可以咁紅，證明唱功！佢喺國內開演唱會門票利殺，證明人氣！請佢做嘉賓有何不可？」

本來整件事都只是在討論千嬅，不過該網民最後提到兩輯《中年好聲音》的常駐評審伍仲衡，反問：「難道伍仲衡識唱歌？」結果此留言引起伍仲衡注意，本尊留言還擊說：「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽。」

▲ 《中年好聲音》的常駐評審伍仲衡。

周國豐幽默回應

其實，伍仲衡本身是音樂監製、作曲人、填詞人、音樂導師等，甚至有開過演唱會，而且經常任歌唱比賽評判，所以對評歌藝方面，絕對有資格。而不少網民亦留言撐伍仲衡，指「劉翔個教練要跑得快過劉翔？」、「講馬要跑得快過隻馬？」連另一位兩輯《中年好聲音》的常駐評審、本身並非歌手的周國豐也幽默留言稱：「無錯！係我！最後嗰句係我加上去。」

其實楊千嬅被封樂壇天后，當年是各大樂壇頒獎典禮常客，屢奪「最受歡迎女歌星」榮譽。而且，她是參加第14屆新秀歌唱大賽獲得銅獎（該屆金獎得主為陳奕迅），反映有一定資格任評判。

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