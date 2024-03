關愛兒童｜LVMH太子妃來港出席慈善晚宴    與鄭志剛結盟共推兒童心理健康

▲ LVMH太子妃來港出席慈善晚宴,與鄭志剛結盟共推兒童心理健康。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛今晚在Instagram發帖文和限時動態,分享他與LVMH「太子妃」Natalia Vodianova Arnault的訪問片段和合照,內容是兩人聯盟在跨地域推動全球兒童心理健康,旨在提升社會對兒童及青少年福祉的關注,並籌集善款,為面對心理健康挑戰、自閉症及有特殊需要等的兒童以至其家人,提供適切和專業的支援,讓他們可以發揮潛能,從而促進社會共融。IG中亦見到兩人合照,相信是在今晚一場雙方合辦的慈善晚會合影。

據了解,該慈善晚會於香港瑰麗酒店舉辦,由鄭志剛創辦的非牟利組織愛望基金(The WEMP Foundation),聯同Natalia Vodianova Arnault創辦的Naked Heart France慈善基金會,合辦首個「The Children Ball」慈善活動,以「A Night of Infinite Hearts, A World Where Every Child Can」為主題。

▲ LVMH太子妃Natalia Vodianova Arnault。(影片截圖)

從不少名人的IG限時動態中可見,出席嘉賓除了Natalia Vodianova Arnault,還可見商界名人何超瓊、知名韓國藝人孔孝真、影帝梁朝偉及影后劉嘉玲。據知其他嘉賓來自商界、體育、文化藝術及時尚等不同界別,包括Versace CEO Emmanuel Gintzburger、藝術家Danny Casale、利比亞歐瑞思公主(Princess Alia Al-Senussi )、前NBA球星馬貝利(Stephon Xavier Marbury)、韓籍鋼琴家金美雪(Michelle Kim)等。

▲ 鄭志剛早前到過一所學校進行探訪。(影片截圖)





嘉賓透過慈善拍賣及直接捐助等形式,為面對心理健康挑戰、自閉症及有特殊需要等的兒童及青少年,以至其家人,提供適切和專業的支援。





國際時裝品牌Louis Vuitton去年11月於尖沙咀星光大道圓滿舉行時裝展,成為國際盛事。事隔不足半年,鄭志剛與LVMH家族成員有此慈善合作。

