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關愛兒童｜LVMH太子妃來港出席慈善晚宴    與鄭志剛結盟共推兒童心理健康

兒童健康 21:35 2024/03/21

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LVMH太子妃來港出席慈善晚宴，與鄭志剛結盟共推兒童心理健康。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛今晚在Instagram發帖文和限時動態，分享他與LVMH「太子妃」Natalia Vodianova Arnault的訪問片段和合照，內容是兩人聯盟在跨地域推動全球兒童心理健康，旨在提升社會對兒童及青少年福祉的關注，並籌集善款，為面對心理健康挑戰、自閉症及有特殊需要等的兒童以至其家人，提供適切和專業的支援，讓他們可以發揮潛能，從而促進社會共融。IG中亦見到兩人合照，相信是在今晚一場雙方合辦的慈善晚會合影。

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據了解，該慈善晚會於香港瑰麗酒店舉辦，由鄭志剛創辦的非牟利組織愛望基金（The WEMP Foundation），聯同Natalia Vodianova Arnault創辦的Naked Heart France慈善基金會，合辦首個「The Children Ball」慈善活動，以「A Night of Infinite Hearts, A World Where Every Child Can」為主題。

LVMH太子妃Natalia Vodianova Arnault。（影片截圖）

從不少名人的IG限時動態中可見，出席嘉賓除了Natalia Vodianova Arnault，還可見商界名人何超瓊、知名韓國藝人孔孝真、影帝梁朝偉及影后劉嘉玲。據知其他嘉賓來自商界、體育、文化藝術及時尚等不同界別，包括Versace CEO Emmanuel Gintzburger、藝術家Danny Casale、利比亞歐瑞思公主（Princess Alia Al-Senussi ）、前NBA球星馬貝利（Stephon Xavier Marbury）、韓籍鋼琴家金美雪（Michelle Kim）等。

鄭志剛早前到過一所學校進行探訪。（影片截圖）


 
嘉賓透過慈善拍賣及直接捐助等形式，為面對心理健康挑戰、自閉症及有特殊需要等的兒童及青少年，以至其家人，提供適切和專業的支援。


 
國際時裝品牌Louis Vuitton去年11月於尖沙咀星光大道圓滿舉行時裝展，成為國際盛事。事隔不足半年，鄭志剛與LVMH家族成員有此慈善合作。

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責任編輯：王明芳

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