  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 21:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠置居】長沙灣麗玥苑平面圖曝光　首現3房2廁特大單位高層享海景

社會 20:33 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

「麗玥苑」B座和C座8室均為特大單位，料可劃成3房2廁。（資料圖片）

新一期綠置居長沙灣「麗玥苑」平面圖及其他售樓資料今日（21日）曝光，最矚目是B座和C座8室均為特大單位，料可劃成3房2廁，是首次有綠置居項目提供逾600平方呎和兩個廁所的單位；且單位向東南，享池景及深水埗公園翠綠景，部分高層料享海景。

點擊圖片放大
+2

「麗玥苑」3座合共2,359伙，實用面積介乎約280平方呎至約646平方呎，不設面積較小的甲型單位，但會提供77個較大的戍型單位，實用面積約646平方呎；以巿價52折發售，售價介乎154萬至461萬元，預計2027年落成。

房委會今日上載「麗玥苑」開則等售樓資料，B座和C座8室均為特大單位，設兩個廁所和梗廚，可間成3房1套，即其中一房有機會間成連浴室套房，惟客廁將對正大門。

景觀方面，兩座8室均向東南，料可享深水埗游泳池景，及深水埗公園的翠綠景觀，部分高層單位更有望透過大廈狹窄享「一線海景」。

另外，A座1、 2、 4、 5、 6、 7、 9、 10、 11、 12室；B座9至11室；C座9至10室，均設減音露台。

本期綠置居將於下周四（28日）起接受申請，預計於第二季攪珠，第三或第四季開始揀樓。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心

相關文章

【極端天氣】筲箕灣耀興道歷世紀暴雨後封閉　路政署：周六重開西行線
今日 20:37
【極端天氣】筲箕灣耀興道歷世紀暴雨後封閉　路政署：周六重開西行線
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470
16:08 2024/01/05
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470
【綠置居】長沙灣麗玥苑3.28可申請　52折三房戶勢爭崩頭
14:37 2024/03/19
【綠置居】長沙灣麗玥苑3.28可申請　52折三房戶勢爭崩頭

你可能感興趣

【極端天氣】筲箕灣耀興道歷世紀暴雨後封閉　路政署：周六重開西行線
今日 20:37
【極端天氣】筲箕灣耀興道歷世紀暴雨後封閉　路政署：周六重開西行線
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470
16:08 2024/01/05
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470
【綠置居】長沙灣麗玥苑3.28可申請　52折三房戶勢爭崩頭
14:37 2024/03/19
【綠置居】長沙灣麗玥苑3.28可申請　52折三房戶勢爭崩頭
一手市場 銷售安排 裝修設計 3房 1房 公園 泳池 房委會 長沙灣 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載