【綠置居】長沙灣麗玥苑平面圖曝光　首現3房2廁特大單位高層享海景

▲ 「麗玥苑」B座和C座8室均為特大單位，料可劃成3房2廁。（資料圖片）

新一期綠置居長沙灣「麗玥苑」平面圖及其他售樓資料今日（21日）曝光，最矚目是B座和C座8室均為特大單位，料可劃成3房2廁，是首次有綠置居項目提供逾600平方呎和兩個廁所的單位；且單位向東南，享池景及深水埗公園翠綠景，部分高層料享海景。

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「麗玥苑」3座合共2,359伙，實用面積介乎約280平方呎至約646平方呎，不設面積較小的甲型單位，但會提供77個較大的戍型單位，實用面積約646平方呎；以巿價52折發售，售價介乎154萬至461萬元，預計2027年落成。

房委會今日上載「麗玥苑」開則等售樓資料，B座和C座8室均為特大單位，設兩個廁所和梗廚，可間成3房1套，即其中一房有機會間成連浴室套房，惟客廁將對正大門。

景觀方面，兩座8室均向東南，料可享深水埗游泳池景，及深水埗公園的翠綠景觀，部分高層單位更有望透過大廈狹窄享「一線海景」。

另外，A座1、 2、 4、 5、 6、 7、 9、 10、 11、 12室；B座9至11室；C座9至10室，均設減音露台。

本期綠置居將於下周四（28日）起接受申請，預計於第二季攪珠，第三或第四季開始揀樓。

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責任編輯：梁薾心