【中華文化】九龍公園前威菲路軍營擬設中華文化體驗館　預計2028年開放

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弘揚中華文化辦公室下月正式成立，據文化體育及旅遊局提交立法會的文件，弘揚辦預期每年舉辦一個介紹國家發展和成就的大型專題展覽、舉辦超過50項，約200節推廣中華文化及歷史的活動；初步預計每年參加各項活動的人次合共超過70萬。弘揚辦亦將活化九龍公園內的前威菲路軍營58座，以設立中華文化體驗館（體驗館）；此外亦會每年舉辦中華文化節，今年將以上海為焦點城市，展示其獨有的文化魅力。

據立法會文件，弘揚辦將會活化再利用尖沙咀九龍公園內的前威菲路軍營58座，並在鄰近地方加建新翼及相關設施，以設立中華文化體驗館，預計2028年開放。體驗館落成後，將會推出不同形式的中華文化體驗活動及工作坊，尤其是有關非遺技藝的項目。體驗館將設有公眾教育及支援設施，例如展覽廳、公眾及學校教育活動的多用途活動空間、文物研習室等配套設施；亦會配備文物貯存設施，以支援用於教育活動的文物藏品，藉以進行以博物館館藏為本的實物學習活動。

至於介紹國家發展和成就的博物館（專館），康文署正與發展局及其他部門商討和研究，以物色選址，弘揚辦會在文體旅局及署方的領導下承擔具體統籌工作，為專館的內容、策展方向及推行時間表等制訂適切的方案。在專館正式成立以前，香港歷史博物館將會設立專廳，陸續展示相關內容，如有關國家發展和科學成就等專題展覽，以深化市民對國家及國情的認識。

而中華文化節，弘揚辦會由今年開始每年6月至9月籌辦，以一系列不同藝術形式的表演藝術項目推廣中華文化，當中包括邀請多個內地不同省市的藝團來港演出，而今年的開幕節目為北京歌劇舞劇院《五星出東方》，局方指，該舞台劇講述漢朝將領出征守護西域的故事，表達中國各族人民的團結精神，在舞台上重現漢制美學和西域人文風情。中華文化節亦計劃每年設定一個焦點城市，聚焦展示其獨有的文化魅力，並促進兩地交流，而上海將為今年的焦點城市，當局邀得享譽盛名的上海京劇院及上海民族樂團來港獻技，亦會與上海博物館合作舉辦「尋香記—中國香文化藝術展」。弘揚辦亦會與中國文學藝術界聯合會香港會員總會以及其屬下多個本地藝術團隊等合作籌辦大型演出、展覽及研討會等，預計首屆文化節活動總場數超過100場，參與人次約10萬。

此外，弘揚辦並會透過利用及統籌康文署內與中華文化和歷史相關的資源，並聯同康文署轄下各博物館、圖書館等，策劃及舉辦多元化的活動系列，向不同受眾宣揚中華文化，包括會與香港歷史博物館共同呈獻中國通史系列展覽及相應的配套活動。該系列將順時序介紹由夏商周至現代中國的重要歷史時期，今年四月會率先與河南省文物局合作推出「天地之中—河南夏商周三代文明展」，其後每年會順序以秦漢、隋唐、 宋元 、明清等主要朝代階段為主 題籌辦歷史文物展 ，並於2029年以中華人民共和國成立 80 年的展覽作為系列的階段性總結；所有通史系列的展 覽計劃將會安排免費入場。預期每年有逾12萬觀眾。

學校教育方面，弘揚辦將統籌康文署轄下各博物館資源，透過與教育局合作於3月開始每年推出不同的「中國歷史文化系列—教師培訓班」，以及與教育局合作研發有關中國歷史文化專題教材資源等，預期每年逾 20 000 教師與學生參與。

另外，弘揚辦也將會推出一系列連繫社區的活動，包括推出以本地公園為主題的「中華文化•公園史跡遊蹤」活動系列，透過遊覽和考察本港富中華文化特色的公園，帶領公眾從日常的休憩場所認識不同朝代的歷史文化和建築，例如於毗鄰李鄭屋漢墓的漢花園認識漢朝文化、 荃灣德華公園了解中國嶺南傳統鄉村建築及客家文化，及在九龍寨城公園認識清代官署文化、軍事建置，以及九龍城區的發展等。弘揚辦也將在每年的「中國內地電影展」中挑選不同電影作品，舉辦免費社區及大學電影放映會，今年的題材將圍繞儒家文化思想。同時會與香港海防博物館合作，舉辦抗戰電影放映會，並配合以抗戰歷史為主題的公眾及教育活動，提高市民愛國情懷 及對抗戰歷史的認識。

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責任編輯：黃小冰