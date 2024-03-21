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【應用科學大學】應用學位課程佔全校比例無規定　評審局：正探討日後漸進增加規範

社會 21:06 2024/03/21

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都會大學今（21日）獲批成為本港首間應用科學大學。（左起）都會大學校長林群聲、教育局副秘書長李忠善、學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦。（陳靜儀攝）

都會大學今（21日）獲批成為本港首間應用科學大學，教育局指，未有就「應用科學大學」數目設「硬指標」；目前應科大的應用學位課程比例並無規定，而學術及職業資歷評審局正探討日後或以漸進形式增加相關規範。

教育局副秘書長李忠善指，暫未收到其他院校申請成為應科大，但有個別院校積極研究如何升格大學及符合應科大資格，並提到現時機制容許院校同步申請升格私立大學及成為應科大，以「縮減第2間應科大出現（的時間）」。

在取得應科大名銜後，包括都大在內的院校須接受評審局定期覆審，以確保能進一步提升成熟程度和競爭力，另須向教育局提交周年進度報告。評審局主席、立法會議員陳仲尼表示，都大須在未來3年內持續接受質素保證評核，其後每6年進行1次，強調會做好把關角色。

評審局總幹事周慶邦亦提到，目前並無規定應科大開辦的應用科學課程及相關課程佔全校課程比例，盼讓大學保留足夠學術空間、自主發展，但透露正就有關問題進行探討，待日後應用學科發展成熟，不排除以漸進形式增加規範，評審標準亦會不斷更新。

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記者：梁凱婷

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