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【應用科學大學】聖方濟各大學將申請成為應科大　2間院院校積極考慮升格後申請

社會 21:20 2024/03/21

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本間首間應用科學大學成立儀式今日（21日）在都大舉行，教育局並無就應科大數目設硬指標。（陳靜儀攝）

教育局今日（21日）宣布批准都會大學成為本港首間應用科學大學，並繼續鼓勵合適院校申請成為應科大，並未有就應科大數目設「硬指標」。3間大專院校今回覆表明有意成為應科大，包括聖方濟各大學、東華學院，以及職訓局轄下香港高等教育科技學院（THEi）。同時，港專稱將積極參與應科大發展，恒生大學則稱暫不考慮申請成為應科大。

目前全港有3間院校開辦應用學位課程，除都大以外，還包括聖方濟各大學及東華學院。聖方濟各大學今回覆本報表示，有意成為應用科學大學，將會向特區政府提交申請。

東華學院校長陳慧慈祝賀都大成為應科大，東華學院會積極考慮在升格大學後申請成為應科大，並樂意與其他開辦應用學位課程的大專院校加入「應用科學大學聯盟」，加強協同效應，共同推廣職業專才教育，以提升職專教育的社會認受性。校方預期於2025/2026學年通過學術及職業資歷評審局審批，具備所有升格私立大學資格，成為下一間取得大學名銜的自資院校。

職訓局回覆表示，轄下THEi成立以來提供「應用科技為本」學士學位課程，院校將按照教育局要求，積極朝著應科大方向發展及作出規劃，包括籌備學科範圍評審，並與各界合力共同推廣及提升職專教育在社會的地位。

港專同日發新聞稿表示，將積極參與應用科學大學發展，指該校自70多年前創校成立起已舉辦應用技術教育，為全港首間舉辦業餘工藝教育的學校，至2014年成為可頒授學位的「應用型」高等院校，銳意朝著專業進修大學的方向發展。

恒生大學則回覆表示，暫不考慮申請成為應科大，但如轄下學院有意申請將個別主修課程轉為認可應用學科，大學將給予支持。

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記者：馮琪雅

中學 學校 專才 職業專才教育 學士 大學 東華學院 教育局

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