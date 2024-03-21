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【不良銷售】中環藥店涉嫌「両變錢」誤導內地客　31歲男店員被捕

社會 21:37 2024/03/21

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中環藥店涉嫌「両變錢」誤導內地客。（黃傑偉攝）

海關版權及商標調查科早前接獲一內地購物者舉報，指一間位於中環皇后大道中79號藥店，以不良營商手法誤導消費者。海關快速行動組展開調查，並於今日（21日）以誤導性遺漏不良營商手法拘捕一名31歲男店員。

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海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈指，海關昨日（20日）接獲一名內地旅客舉報，指於3月19日在中環皇後大道中79號1藥店購買保健品時，一名男店員藉詞旅客有健康問題，推銷3種中成藥，在推銷首2種中藥時皆以両為計算單位，直至推銷珍珠草時只表明價格為680及1,280元，並建議事主購買8両份量，期間旅客多次詢問總價及計價單位，但店員均沒回覆。

其後店員將貨品磨粉，旅客再詢問總價及計價單位，店員仍然沒有回答，直至藥材磨成粉末才向事主表明價格為10.24萬元，顧客當時反對價格，及擬拒絕成交，但店員以藥材已磨成粉末為理由，最終旅客無奈下支付比原先價格10倍價錢10.24萬元購買貨品。

旅客其後向海關舉報，海關接獲舉報即時派出快速行動組人員對事件調查，並於今日以誤導性遺漏不良營商手法，將一名31歲男店員拘捕。

海關強調，針對短期留港旅客作出不良營商店舖，會派出快速調查組人員，作出快速處理及跟進，以打擊破壞香港購物天堂及好客之都商戶。海關提醒商戶要遵守商品說明條例，根據商品說明條例，任何商戶在銷售過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊及不適時方式提供重要資料，導致影響消費者作出交易決定即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現不良營商商戶，可致電海關舉報熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉

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