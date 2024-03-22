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痔瘡煩惱｜痔瘡問題難以啟齒　藥物治療減滲血情況

醫健人物 09:38 2024/03/22

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都市人生活忙碌，缺少運動及飲水習慣，導致有不少腸胃毛病出現，其中痔瘡問題更令人難以啟齒。痔瘡原本在直腸中屬於正常的組織，惟痔瘡一旦變大或發炎便會引發症狀。有腸胃肝臟科專科醫生指出，隨着年齡增長或腸道蠕動出現異常，便可能引致痔瘡出現症狀。現時可透過外科手術或藥物治療，包括橡皮筋結紮術、降低靜脈張力藥物等等。

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痔瘡問題不乏年輕個案

一名年約20多歲的年輕女士，因內痔問題求醫，而且病情已惡化至第三級。經過與主診醫生商討後，決定進行橡皮筋結紮術治療，術後亦有服用口服降低靜脈張力藥物，以減少出血及痛楚。

不少人可能會以為年紀大才會有痔瘡，但隨着都市人食無定時，加上工作忙碌，少運動、少飲水的情況下，痔瘡問題亦不乏年輕個案。腸胃肝臟專科周志榮醫生指，都市人這些生活習慣，會影響腸道蠕動，增加便秘的機會，從而誘發痔瘡病變，出現症狀。

內痔外痔 症狀不同

痔瘡有分為內痔及外痔，兩種所引起的不適症狀會有所不同。周醫生指，如果屬於內痔，血管表面為黏膜，故對於拉扯或溫度感覺不太敏感，患者大多不會感到疼痛；至於外痔，表面為正常的皮膚，因此會與一般皮膚般有感覺。一般而言，內痔會出現大便帶血；如果病情嚴重，痔瘡甚至在肛門處突出。至於外痔，由於感覺特別敏感，患者會出現間歇性痕癢、痔瘡腫脹的感覺。

現時治療痔瘡，需要視乎患者的病情而制定。以內痔為例，如果患者病情屬於第三、四級，需要接受手術治療的機會比較大。周醫生指，第三級的痔瘡會在肛門突出，需要用手將其推回肛門。至於第四級，由於痔瘡長時間突出，難以用手復位，因此需要接受手術治療。他續指，部分手術可以在日間診所處理，例如橡皮筋結紮術、注射硬化劑、紅外線凝固法。至於典型的外科手術則包括直接切除、吻合器痔瘡穩定術及超聲波引導痔瘡結紮術等。

藥物治療痔瘡 改善病徵

現時亦有藥物治療，包括口服降低靜脈張力藥物、止痛藥、及局部治療如類固醇、潤滑藥物，甚至殺菌藥物等，都適用於治療痔瘡，以減少腫脹情況。但周醫生提醒，部分藥膏如果長時間使用，會刺激到黏膜及皮膚，故使用一星期後便需要停一停。

另外，放鬆直腸肌肉藥物、減低靜脈張力藥物都適用治療痔瘡。其中降低靜脈張力藥物的成份包括類黃酮類化合物，而且口服比起藥膏更方便。周醫生指，此藥物目的是增加淋巴流通，減少微絲血管滲血的情況，並有效改善病徵，包括痕癢、滲血等。部份患者在接受手術治療後，亦會以這類藥物減少術後病徵。

周醫生提醒，要減低痔瘡復發的風險，需要從生活入手，包括進食高纖維食物、維持足夠水份、定期適量運動。此外，不少中年患者可能正在服用其他長期疾病藥物，故需要留意藥物組合會否容易引起便秘，可能考慮轉換較少腸道副作用的藥物。

周志榮 腸胃肝臟專科醫生

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撰文 : 周志榮 腸胃肝臟專科醫生

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