小一入學丨2023年度小一入學報告書出爐 12個校網首三志願成功率逾9成
【官津小學/小一派位/自行派位/統一派位/首三志願】小一入學是家長最關心的課題，甚至為了更好的校網而舉家搬遷。教育局公布最新《2023年度小一入學報告書》，隨著適齡學童人口下降，2023學年有23個校網統一派位首三志願成功率達8成或以上，達9成或以上亦有12個校網，包括中西區、九龍城區等熱門校網。
小一派位丨獲派首三志願比率達82%
教育局早前上載《2023年度小一入學報告書》，2023年度共有41,546名學童參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中21,100名學童（51%）獲自行分配學位，另20,250名學童（49%）透過統一派位獲得學位。而經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,604人（包括不受校網限制及住址所屬校網人數），比率達82%，較2022年度的77.9%再上升。
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小一派位丨成功率最高校網
在本港36個校網中，有23個校網首三志願成功率達8成或以上，12個校網首三志願成功率更達9成或以上，包括中西區11校網（92.5%）、九龍城區35校網（90.6%）、黃大仙區43校網（96.4%）等。
成功率最高的校網，新界區有兩個校網首三志願比率達100%，包括北區83校網及離島99校網，不過要留意，這兩個校網的統一派位學童分別只有12及27人。
小一派位丨競爭最激烈校網
眾多校網中，以元朗74校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅65.7%，不過比率已較2022學年的不足6成有所上升。另外，深水埗區40校網、北區81校網及沙田區91校網分別只有69.4%、71.5%及73.8%。
小一派位丨港島區校網首三志願比率
|校網
|經統一派位分配的學位
|獲派首三志願人數*
|獲派首三志願比率
|11
|522
|483
|92.5%
|12
|502
|422
|84%
|14
|541
|467
|86.3%
|16
|581
|486
|83.6%
|18
|349
|294
|84.2%
小一派位丨九龍區校網首三志願比率
|校網
|經統一派位分配的學位
|獲派首三志願人數*
|獲派首三志願比率
|31
|423
|373
|88.2%
|32
|441
|366
|83%
|34
|792
|604
|76.3%
|35
|330
|299
|90.6%
|40
|1428
|991
|69.4%
|41
|528
|458
|86.7%
|43
|308
|297
|96.4%
|45
|499
|440
|88.2%
|46
|473
|369
|78%
|48
|1164
|970
|83.3%
小一派位丨新界區校網首三志願比率
|校網
|經統一派位分配的學位
|獲派首三志願人數*
|獲派首三志願比率
|62
|886
|730
|82.4%
|64
|314
|260
|82.8%
|65
|524
|428
|81.7%
|66
|466
|392
|84.1%
|70
|1006
|773
|76.8%
|71
|632
|576
|91.1%
|72
|892
|827
|92.7%
|73
|429
|321
|74.8%
|74
|753
|495
|65.7%
|80
|360
|333
|92.5%
|81
|675
|483
|71.5%
|84
|870
|711
|81.7%
|88
|439
|395
|90%
|89
|537
|446
|83%
|91
|1051
|776
|73.8%
|95
|1176
|943
|80.2%
|96
|13
|12
|92.3%
|97
|32
|30
|93.7%
|98
|295
|285
|96.6%
|99
|27
|27
|100%
*「獲派首三志願人數」包括統一派位中不受校網限制及住址所屬校網人數。
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責任編輯：林愛娜