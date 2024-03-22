小一入學丨2023年度小一入學報告書出爐　12個校網首三志願成功率逾9成

▲ 2023年度小一派位，12個校網首三志願成功率逾9成。

【官津小學/小一派位/自行派位/統一派位/首三志願】小一入學是家長最關心的課題，甚至為了更好的校網而舉家搬遷。教育局公布最新《2023年度小一入學報告書》，隨著適齡學童人口下降，2023學年有23個校網統一派位首三志願成功率達8成或以上，達9成或以上亦有12個校網，包括中西區、九龍城區等熱門校網。

小一派位丨獲派首三志願比率達82%

教育局早前上載《2023年度小一入學報告書》，2023年度共有41,546名學童參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中21,100名學童（51%）獲自行分配學位，另20,250名學童（49%）透過統一派位獲得學位。而經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,604人（包括不受校網限制及住址所屬校網人數），比率達82%，較2022年度的77.9%再上升。

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小一派位丨成功率最高校網

在本港36個校網中，有23個校網首三志願成功率達8成或以上，12個校網首三志願成功率更達9成或以上，包括中西區11校網（92.5%）、九龍城區35校網（90.6%）、黃大仙區43校網（96.4%）等。

成功率最高的校網，新界區有兩個校網首三志願比率達100%，包括北區83校網及離島99校網，不過要留意，這兩個校網的統一派位學童分別只有12及27人。

小一派位丨競爭最激烈校網

眾多校網中，以元朗74校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅65.7%，不過比率已較2022學年的不足6成有所上升。另外，深水埗區40校網、北區81校網及沙田區91校網分別只有69.4%、71.5%及73.8%。

小一派位丨港島區校網首三志願比率

校網 經統一派位分配的學位 獲派首三志願人數* 獲派首三志願比率 11 522 483 92.5% 12 502 422 84% 14 541 467 86.3% 16 581 486 83.6% 18 349 294 84.2%

小一派位丨九龍區校網首三志願比率

校網 經統一派位分配的學位 獲派首三志願人數* 獲派首三志願比率 31 423 373 88.2% 32 441 366 83% 34 792 604 76.3% 35 330 299 90.6% 40 1428 991 69.4% 41 528 458 86.7% 43 308 297 96.4% 45 499 440 88.2% 46 473 369 78% 48 1164 970 83.3%

小一派位丨新界區校網首三志願比率

校網 經統一派位分配的學位 獲派首三志願人數* 獲派首三志願比率 62 886 730 82.4% 64 314 260 82.8% 65 524 428 81.7% 66 466 392 84.1% 70 1006 773 76.8% 71 632 576 91.1% 72 892 827 92.7% 73 429 321 74.8% 74 753 495 65.7% 80 360 333 92.5% 81 675 483 71.5% 84 870 711 81.7% 88 439 395 90% 89 537 446 83% 91 1051 776 73.8% 95 1176 943 80.2% 96 13 12 92.3% 97 32 30 93.7% 98 295 285 96.6% 99 27 27 100%

*「獲派首三志願人數」包括統一派位中不受校網限制及住址所屬校網人數。

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責任編輯：林愛娜