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小一入學丨2023年度小一入學報告書出爐　12個校網首三志願成功率逾9成

升學教育 10:16 2024/03/22

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2023年度小一派位，12個校網首三志願成功率逾9成。

【官津小學/小一派位/自行派位/統一派位/首三志願】小一入學是家長最關心的課題，甚至為了更好的校網而舉家搬遷。教育局公布最新《2023年度小一入學報告書》，隨著適齡學童人口下降，2023學年有23個校網統一派位首三志願成功率達8成或以上，達9成或以上亦有12個校網，包括中西區、九龍城區等熱門校網。

小一派位獲派首三志願比率達82%

教育局早前上載《2023年度小一入學報告書》，2023年度共有41,546名學童參加小一入學統籌辦法而獲分配學位，當中21,100名學童（51%）獲自行分配學位，另20,250名學童（49%）透過統一派位獲得學位。而經統一派位獲得學位的學童中，獲派首三志願的有16,604人（包括不受校網限制及住址所屬校網人數），比率達82%，較2022年度的77.9%再上升。

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小一派位丨成功率最高校網

在本港36個校網中，有23個校網首三志願成功率達8成或以上，12個校網首三志願成功率更達9成或以上，包括中西區11校網（92.5%）、九龍城區35校網（90.6%）、黃大仙區43校網（96.4%）等。

成功率最高的校網，新界區有兩個校網首三志願比率達100%，包括北區83校網及離島99校網，不過要留意，這兩個校網的統一派位學童分別只有12及27人。

小一派位丨競爭最激烈校網

眾多校網中，以元朗74校網競爭最為激烈，獲派首三志願的比率僅65.7%，不過比率已較2022學年的不足6成有所上升。另外，深水埗區40校網、北區81校網及沙田區91校網分別只有69.4%、71.5%及73.8%。

小一派位丨港島區校網首三志願比率

校網經統一派位分配的學位獲派首三志願人數*獲派首三志願比率
1152248392.5%
1250242284%
1454146786.3%
1658148683.6%
1834929484.2%

小一派位丨九龍區校網首三志願比率

校網經統一派位分配的學位獲派首三志願人數*獲派首三志願比率
3142337388.2%
3244136683%
3479260476.3%
3533029990.6%
40142899169.4%
4152845886.7%
4330829796.4%
4549944088.2%
4647336978%
48116497083.3%

小一派位丨新界區校網首三志願比率

校網經統一派位分配的學位獲派首三志願人數*獲派首三志願比率
6288673082.4%
6431426082.8%
6552442881.7%
6646639284.1%
70100677376.8%
7163257691.1%
7289282792.7%
7342932174.8%
7475349565.7%
8036033392.5%
8167548371.5%
8487071181.7%
8843939590%
8953744683%
91105177673.8%
95117694380.2%
96131292.3%
97323093.7%
9829528596.6%
992727100%

*「獲派首三志願人數」包括統一派位中不受校網限制及住址所屬校網人數。

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責任編輯：林愛娜

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