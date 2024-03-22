中年好聲音2丨《中年2》顏米羔回應「賄選」 風波　網民自揭收錢做假Fans

▲ 《中年好聲音2》顏米羔的是非接踵而來！

TVB的《中年好聲音2》將在本周日（3月24日）舉行決賽，賽前就爆出與顏米羔有關的是非，事關顏米羔好友於手機群組內列明只要投米羔一票並截圖證明，就可獲贈「撥筋肩頸接摩」一次，令米羔與涉事者也先後作解話！

是非接踵而來，有網民自揭是顏米羔的「假Fans」，這更令米羔的人氣令人懷疑！

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顏米羔：非米羔及後援會的意思

顏米羔在社交平台就「賄選」 風波發文回應：

有關有報道指有米羔支持者推出投票送療程之貼文，非米羔及後援會的意思，本人亦通知了發文者移除貼文，多謝大家支持。

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好友：今次件事我都學習咗一課

為米羔在手機群組內拉票的Mandy，在米羔的帖文下留言，指自己在發訊息前未經仔細考慮，並強調事件與米羔焦關：

望翻轉頭，嗰刻我太衝動，亦太愚蠢，乜都冇仔細考慮，就出咗嗰個貼文，冇諗到喺客觀嘅角度睇，會變成一種利益輸送，成件事可以變得咁複雜同埋有咁大影響。 但總之，件事同米羔佢個人無關，亦都同一班米粉無關，純粹係我用自己嘅角度出發，我個人嘅決定。我想同大眾喺度 say sorry。如果令大家誤會咗，請由我一力承擔，希望大家原諒我。 如果有乜嘢進一步嘅意見，可以直接嚟搵我，我歡迎大家繼續比意見我。今次件事我都學習咗一課，我真係十分之 sorry。對唔住，各位。

▲ 為顏米羔拉票的好友現身回應，指自己在發訊息前未經仔細考慮。

網民自揭收錢做假Fans

日前，有網民在社交平台發指自己收錢扮顏米羔粉絲，「第一次做假Fans 爽Lam 細個以為啲Fans係真😂😂Btw 呢個人一定覺得自己好有型」，並貼出米羔在7強記者會中唱《紅色跑車》的片段。

有人好奇「假Fans」的人工，發文者回應：「得一日$200一個鐘😂同埋要個個KOL frd帶先做到」，發文者指當中應該真係有「真粉」，自己就負責站在後面，更指活動主持人應該也知有「假Fans」。

後來，發文者表示：「無諗過咁多人睇 咁多人知咗 好驚出唔到糧😂」，於是就把帖文刪去。

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