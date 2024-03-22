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DSE2024︱教學生DSE口試前食辣椒大蒜口臭擾敵　網民：老師有受過大學教育嗎？

升學教育 11:47 2024/03/22

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有應屆DSE考生於社交平台分享，老師教他們DSE口試前食辣椒大蒜口臭擾敵。（考評局圖片）

【DSE／中學文憑試／英文口試／討論區】考試靠旁門左道，不是正確做法。日前有中學文憑試（DSE）考生在討論區發文分享，指老師教他們應考口試前出動奇招「食多啲大蒜同辣椒之類嘅食物」，目的是故意靠近旁邊的考生，嚇怕他們而降低考官對他們的印象分。有網民直斥該老師「有受過大學教育嗎？」，着樓主還是有禮貌地應認真對待考試較好。

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DSE英文科口試日前開考，有考生在討論區Dcard的DSE考生專區以「Speaking 口臭攻擊」為題發文，指老師叫他們在考口試前，多吃辣椒、大蒜等令口氣重的食物，在口試期間將頭部「黐埋啲去隔離嗰考生度，有咁大聲講咁大聲，噴啲口氣同口水去佢塊面，咁樣可以令對方怯場」，老師又指這個方法，可令其他考生面露難色，「冇埋eye contact」，以降低考官對其他考生的印象分。

樓主對此方法半信半疑，坦言不確定此舉是否有效，但表明「實在放唔低面子去口臭攻擊人，定係我面皮太薄？」。

帖子一出，不少網民對有老師教導學生用「偏門」方法考試感到吃驚，直斥該老師「有受過大學教育嗎？說什麼鬼話。成績好的人不用搞這些亂七八糟的東西」、「你老師黐X咗邊條線？」、「你個老師真係X街嚟」。樓主回覆指「佢（老師）話佢當年都係用呢個方法，個口臭到其他人怕咗佢」。

亦有網民指，不斷吃刺激性食物「只會令到你喉嚨痛講唔到嘢」，影響考試質素，樓主卻回覆表示，老師只是提議考試前吃數塊蒜片，他認為，依照建議是不會引致喉嚨痛。

不過有人認為，老師只是說笑，反問樓主是否「得你認真咗？」，若在試場騷擾他人，只會破壞考官對自己的印象，而不是影響其他考生的分數，「如果全組得你大大聲講，其他人黑哂面講唔到野，咁真係會高分咩？」。

不少人建議樓主，考口試時應該「重視eye contact，笑容，有禮貌」、「佢（老師）係賤人唔代表你都要做賤人」，認為還是認真的正常應試才是上策。

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責任編輯：王明芳

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