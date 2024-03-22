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廿四孝爸爸丨許紹雄女兒賣掉新加坡兩間Cafe　許惠菁回流香港生活

娛樂 11:42 2024/03/22

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許紹雄女兒許惠菁從新加坡回流香港。

現年74歲的綠葉王許紹雄（Benz雄）與新加坡籍太太龍嬿而育有一位學霸女兒許惠菁（Charmaine），而許紹雄十分愛錫這顆掌上明珠，事事全力支持女兒。

在2020年初，Charmaine在爸爸打本700萬於新加坡開了首間Cafe，店舖佔地約1600呎，Benz雄更成為人肉招牌與食客聊天及合照。之後，再在當地開了兩間分店。

四料視后丨MIRROR+ERROR圍住佘詩曼合照　阿佘與眾老友為許紹雄太太慶生

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為陪丈夫回流香港

於2022年，Charmaine的Cafe餐廳跟香港品牌合作開pop up店，許紹雄更用盡人情邀一班圈好友撐場，當中包括黃子華、佘詩曼、譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢等，堪稱廿四孝爸爸。

不過，Charmaine近日卻把新加坡的其中兩間cafe賣掉，據新加坡傳媒《AsiaOne》報道，Charmaine已出售了在2021年開設的Cafe Bakeaholic以及港式茶餐廳JuJu，許紹雄接受當地傳媒訪問稱：「女兒上月已出售兩間cafe，你也知道她最近新婚，而老公在香港工作。分開居住對新婚夫婦並非好事，所以她決定回流定居，將來再決定方向。」

同時許紹雄補助，其實餐廳的生意還可以，並且位於當地Springside Green的Cafe Bakeaholic仍然繼續營業。

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許惠菁夫婦皆為學霸

現年26歲Charmaine在2019年於香港浸會大傳播系一級榮譽畢業，同時獲頒「Top Honours Project Award」。在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。

Charmaine丈夫擁有工商管理及工業工程商雙學位，和香港科技大學工業工程及決策分析學系碩士，可說年青有為，而他是新加坡人，不過從許紹雄受訪所講，相信Shane現在被派在香港工作，因此太太Charmaine做「跟得夫人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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