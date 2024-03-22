夜繽紛｜將軍澳暗窄小巷泛起綠光嚇窒港男　網民嘲「夜光行人徑」似足陰陽路

▲ 一名港男把將軍澳的南灣畔徑的「夜光行人徑」相片上載到Facebook群組「大埔 TAI PO」中。

香港近日充滿「陰風陣陣」打卡位，繼東九龍文化中心的「白花靈堂」後，有港男近日分享了一張相也引起熱烈討論，相中所拍到的是一段會「發光」的小路，並且用圍欄重重包圍。不少網民稱這個情景狀甚鬼異，「好有陰陽路feel，雷宇揚就喺前面等緊。」

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該名港男把照片上載到Facebook群組「大埔 TAI PO」中，並寫下

又有大茶飯，『夜光行人路』，唔知道舖晒全段路又要開幾多錢呢？？？

▲ 這段會「發光」的小路被圍欄重重包圍，貼有一張印有「夜光行人徑，測試中」字眼的紙。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

從照片中可見，一條暗窄的小巷上有一小段路泛起藍、綠色的螢光，旁邊則被5個圍欄保護著，上面更貼有一張印有「夜光行人徑，測試中」字眼的紙。

民政處工程：營造「腳踏星河」感覺

原來，這條螢光路是位於將軍澳的南灣畔徑，是西貢民政處響應《施政報告》中的建議、為當區建設富有特色的「打卡」地標而實設的一個工程。行人徑上放上了夜光沙粒和螢石，這些物料在日間吸收紫外線後，晚上便會發出閃耀的光芒，為市民營造出「腳踏星河」的感覺。

▲ 經典恐怖電影《陰陽路》。（網上圖片）

網民：整多條橋就fit晒

不過，不少網民看到照片後稱被「嚇親」，更喚起眾人的童年回憶，令他們想起經典陰陽路電影《陰陽路》系列，「整多條橋就fit晒，加多個小販檔賣糖水」、「可以搵龍婆做代言人」、「好有陰陽路feel，雷雨揚就喺前面等緊」、「七月飲完酒行呢條路，真係俾佢嚇鬼死。」

有網民回應港男的問題，忍不住揶揄道，「夜光油好平嘅啫，不過政府買就特別貴囉」、「隨時過億啦！話晒高科技喎」、「跟住又發現淘寶一折唔洗就做到」、「似係學生project」。

亦有市民擔心當中的安全性問題，「咁夜晚行呢條路咪好恐怖？佢哋用嗰啲係乜嘢物料？會唔會污染環境，對人及啲狗有冇影響㗎？」、「螢光物料致癌㗎啵⋯⋯」

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責任編輯：王明芳