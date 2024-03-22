食用安全丨北京鮮芋仙分店衛生亂象曝光　開封食材放垃圾桶黑蟲滿佈

【鮮芋仙/台式飲品/黑蟲/北京】台式甜品及飲品一向廣受大眾歡迎，惟近日北京有2間著名台灣連鎖甜品店「鮮芋仙」分店卻被揭發廚房環境及食材衛生狀況相當欠佳，除了店內多處現黑蟲，已開封的紫薯泥、草莓及河粉更被拍到公然放在垃圾桶上；而且有「一布去走天涯」的情況，同一條抹布，既擦牆、又擦櫃、又擦盆。

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近日，北京廣播電視台派出臥底記者潛入涉事2間「鮮芋仙」分店廚房作內部直撃，竟然發現亂象處處。影片中，未封口的紫薯泥、草莓河粉直接被人放在垃圾桶上；用作清潔的抹布更是「一布多用」，既擦勺、擦鍋、又擦垃圾桶等。

過程中，店員對黑褥亂飛，不但視若無睹，更回應表示「讓牠們自由飛吧」；更沒有理會水質欠佳，逕自叮囑臥底記者把洗好的鍋放進非常污穢的水池中，即使記者質疑「水池太髒了」。店員則回應表示，無需擔心，揚言「有檢查我頂著」，更分享對應方法，「（有檢查的）你就跟他聊天，聊天就不罰了。」

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據了解，甜品品牌「鮮芋仙」門市遍及全球約有800家。北京有近40家門市，在多個熱門商圈均有分布。後廚亂象被曝光以後，3月21日上午，北京市朝陽區市場監管局工作人員已來到事發門市進行檢查。

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責任編輯：羅嘉欣