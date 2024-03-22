屯門虐兒案︱「小雪兒」下月做磁力共振情況允許將進行重置頭顱骨手術　父母盼專家伸援手

▲ 9個月大B女「小雪兒」下月進行磁力共振，情況允許將做重置頭顱骨手術。

【兒童健康/虐兒/磁力共振/虐兒案】屯門一名9個月大女嬰「小雪兒」，早前交由社區保母照顧期間疑遭虐待導致腦出血，警方拘捕涉事33歲保母。組織香港關懷力量關注事件，日前請來立法會議員鄧家彪會見小雪兒父母，進一步了解父母的情況並提供最適切的幫助。據悉，院方將會在下月安排為小雪兒作磁力共振的檢查，若病人情況允許，亦會安排進行重置頭顱骨的手術。

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香港關懷力量在專頁上載會面的照片，鄧家彪議員隨同小雪兒父母及組織人員到屯門醫院探訪小雪兒，期間更親自向院方管理層，病人聯絡組，醫務社工和前線醫護人員答謝並表達對事件的關注，希望能向院方就病人在臨床的照料以至各種行政上的安排工作。院方亦已於同日把小雪兒的健康和身體狀況等報告，以書面形式向父母交待清楚。

▲ 立法會議員鄧家彪與關注組織到屯門醫院探訪小雪兒。(香港關懷力量)

該組織表示，小雪兒面色紅潤，對外間刺激亦會作出反應，但明顯右邊身體活動能力和反應都並不理想，唯希望完成腦部手術及透過日後的復康治療，情況會慢慢改善。

鄧議員表示，會繼續關注事件，跟院方及醫管局保持溝通，同時也會聯繫社會福利處，加緊對該家庭的個案支援。不但在家人的情緒上，長遠地更要為小雪兒的復康和教育工作，提供各項配套和適切的支援。

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而小雪兒父母表示，女兒現在急切需要兒童的腦科和眼科專家為小雪兒作診斷及評估，他們作出呼籲，希望能提供幫助的人仕盡快聯繫「香港關懷力量」，向小雪兒及其家人伸出援手。

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責任編輯:王明芳