周末好去處丨王菀之沉浸式藝術體驗　用聲畫遊走東京至挪威

▲ 王菀之的沉浸式藝術體驗

由渣打銀行主辦的《JOURNEY REIMAGINED ft.王菀之的沉浸式藝術體驗》中，參加者將會抵達東京澀谷的繁華街頭，再橫越 7,300 多公里直抵挪威奧斯陸欣賞璀璨星河與耀眼極光，並伴以王菀之聲音導航。

她更會在壓軸重頭戲引領大家降落夢幻的《夢の記憶》，一窺其內心世界，共同創造不一樣的旅行回憶！

現正舉行的這個旅行主題展，由步入 K11 MUSEA Sculpture Park開始，充滿香港特色的登機櫃台置於平台中央。在櫃台登記並獲取「渣打登機證」後，只需掃描登機證上的二維碼，一趟極盡視覺觀感震撼的旅程隨即展開。

參加者可選擇抵達東京澀谷路口——世上最繁忙的澀谷路口今次回歸平靜，放慢腳步，漫步探索無人之境，為心靈帶來片刻的寧靜與沉思；亦可以選擇飛行到挪威奧斯陸，觀看璀璨星河與耀眼極光——星河與極光將罕有交織，迎來浩瀚新宇宙。

▲ 星河與極光

最後，大家可以走進王菀之的內心世界，一起與她經歷探索，並創造不一樣的旅行回憶。旅程完結後，大家更可以下載於旅程途中拍攝的影片，在社交平台上分享既美好又難忘的旅行回憶。

王菀之在展覽開幕會上，直言最喜歡逛美術館和看展覽，她因此啟發影像作品《夢の記憶》。「這個作品想表達潛意識最想念的人、物件和地方，今次是旅遊篇，有好多情感和片段，遊歷過後被收藏在內心深處，由潛意識將真實與夢境結合。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

info

日期：3 月 22 日至 4 月 1 日

時間：11am-8pm

地點：K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park

費用：費用全免